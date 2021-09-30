澳前总理阿博特：与中国的紧张局势不应妨碍台湾加入CPTPP

据《卫报》9月30日报导，澳大利亚前总理托尼·阿博特（Tony Abbott）当天在出席该国联邦议会听证会时呼吁澳洲政府敦促美国重新加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），并支持英国加入该协定。他还称，澳大利亚政府不应允许因担心激化与中国的紧张关系，而阻碍接受台湾加入CPTPP的申请。

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阿博特周四在参加澳大利亚联邦议会外交、国防和贸易联合常设委员会，就扩展CPTPP成员一事举行的听证会上作出了发言。他在发言中抨击中国是一个 “掠夺性贸易者”，并指英国加入CPTPP可能是美国考虑重新承诺加入这一多国自由贸易协定的“催化剂”。英国政府于去年9月委任阿博特为其贸易局顾问，推动对外贸易事务发展。以澳洲公民身份出席该听证会的阿博特指责说，澳大利亚最大的贸易伙伴“在国内没有法治的概念”，并说中国进一步融入“世界经济秩序”是该地区最不需要的东西。阿博特说，“中国一直在利用贸易来欺负澳大利亚，中国已经将贸易武器化”。他称，“中国将贸易视为战略的一个臂膀，我可以理解，因为这给了他们对其他国家的筹码。”。阿博特说，“我认为我们最不需要的是中国进一步融入世界经济秩序”。

阿博特表示，其他亚洲民主伙伴，如台湾和韩国，应该能够迅速进入CPTPP的贸易体制。他认为，鉴于中方对澳大利亚贸易出口的制裁，中国的加入请求应该被撤销。他说，“在中国保持目前对澳大利亚商品的抵制的情况下，我们甚至考虑让中国加入TPP（CPTPP原名），这将是错误的”。阿博特说，“不仅仅是错误，而且是我们软弱的表现。”他还呼吁堪培拉敦促美国“重新考虑他们对CPTPP的冷淡态度，这本来是他们自己的想法”。2017年1月23日，时任美国总统特朗普签署行政命令，正式宣布美方退出CPTPP的前身《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）。北京和台北已经提交了加入CPTPP的申请，该协定目前有11个成员国，包括澳大利亚、日本和新西兰。

阿博特表示，他的立场是 “强烈支持台湾加入TPP”，并补充说他想不出有多少理由可以阻止台湾加入TPP。阿博特说，“我想到的唯一理由是，这可能会让中国不高兴”。他补充说，“但是，鉴于中国不是TPP的成员，也不太可能成为TPP的成员，而且已经对澳大利亚和其他许多国家处于高度不满的状态，我不认为中国会比现在更不高兴。” 报导提及，台湾民进党主席蔡英文29日向中常会表示，加入CPTPP对台湾整体经贸是非常重要的工程。她也承认，加入CPTPP确实有一些政治问题。蔡英文说，“必须要同心协力，与友好的国家和既有会员国，一起面对处理”。

台湾对加入CPTPP的申请是在中国的申请提交六天后提交的，其名称与它作为世界贸易组织成员使用的名称相同，即“台湾、澎湖、金门、马祖单独关税区”。但中国官方警告说，反对台湾加入CPTPP 。据中央社报导，台湾日本关系协会秘书长周学佑周四于台外交部线上记者会中表示，目前日本是全球以及CPTPP中，最具影响力的经济体之一，如果获日本政府鼎力协助，将对台湾参与发挥重要作用，格外具有意义。

此外，阿博特还在讲话中提出，澳大利亚应该努力说服拜登政府，让华盛顿考虑加入CPTPP，这符合美国和该地区的利益。他说，“我想我们只需要与他们交谈，并指出我认为非常明显的一点：TPP是一个相信贸易更加自由和公平的国家集团，它们绝对决心公平和公正地处理彼此之间的关系，在一个基于规则的秩序中运作。”

阿博特说，“我怀疑这可能是当下在华盛顿有两党合作的少数事情之一。”他还强调，TPP最初是作为奥巴马政府“亚太再平衡”政策的经济努力而设想的。阿博特说，由于“非常普遍地认为中国不公平地利用了全球贸易规则，贸易在2016年成为美国的一个烫手山芋”。他说，“不幸的是，TPP被卷入了这一切”。值得一提的是，阿博特在2015年担任总理时曾对TPP和中澳自由贸易协定的批评者进行了坚决的反击，指责这些反对者主张“仇外政治”。

阿博特在当时说，批评自由贸易协定的人“忘记了他们的历史”，并补充说，这种协定“对我们的企业太重要了，对我们的孩子太重要了，不能在短期仇外政治的祭坛上被牺牲”。自去年以来，阿博特作为英国贸易委员会的顾问登记入澳大利亚政府的外国影响力登记册。他担任英国政府顾问的无偿职责是“倡导自由和公平贸易，特别是与英国及其盟国的贸易”。阿博特说，“通过尽可能迅速地将英国纳入其中来扩大该协定是一件美妙的事情”。澳大利亚贸易部长丹·特汉（Dan Tehan）说，英国是处于“加入CPTPP第一序”的国家。他亦指，堪培拉不会考虑中国的申请，除非北京结束对双方部长级会谈的冻结，并停止针对澳大利亚的贸易行动。