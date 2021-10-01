戴琪：拜登政府将在特朗普时代的关税基础上直面中国

美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）9月30时在接受采访时表示，她领导的美国贸易代表办公室几乎完成了拜登政府对中国贸易政策的审查。戴琪说，拜登政府计划在现有对中国商品关税的基础上进一步行动（“build on”），并因北京未能履行在特朗普执政时期达成的贸易协议规定的义务而直面中国。

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据政治新闻网站POLITICO报导，戴琪最新这番发言是在拜登政府与北京的激烈经济关系进入关键时期时发表的。美国总统拜登必须尽快制定在其执政下与中国的贸易方针，因为美国的商业团体正在推动白宫减免关税，而且在特朗普时期双方达成的美中“第一阶段”贸易协议即将到期。

戴琪在谈到这份时长两年的协议时说，“我认为与中国一同审查中国的表现将是很重要的，这将是我心目中关键的第一步”。美国贸易代表办公室随后宣布，她将于下周一在华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）发表关于拜登政府对华贸易方针的演讲。

自戴琪3月份被确认称为新一任美国贸易代表后，她领导的部门就一直在对美国对华贸易政策进行“从上至下”的审查。她在采访中说，审查将“很快”完成，但没有说明具体时间。报导提及，拜登政府在上台后的头八个月里一直在召集美国的主要贸易伙伴，包括欧盟、澳大利亚和日本等方共同对抗北京的经济行为。

戴琪周三与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和商务部长雷蒙多（Gina Raimondo），与来访的两位欧委会执行副主席共同主持了美欧贸易和技术委员会（TTC）的首次会议。双方寻求解决紧迫的贸易和技术问题，包括华盛顿长期以来指责中方长期存在的扭曲市场的行为，如强制技术转让和工业补贴。会后的美欧联合声明中则并未点名提及中国。

戴琪说，“与欧盟的关系在这方面极其重要，我确实认为，由于我们的共同利益，我们完全有理由建立我们之间的关系”。她说，“就（会议）而言，因为它本身是有价值的，但也要在合作的基础上建立这种关系，以应对我们双方正在经历的挑战。"

特朗普政府去年1月与中方签署的“第一阶段”贸易协议将在今年年底到期。报导指，数据显示，中国没有履行其额外购买2000亿美元美国商品的承诺。拜登政府将需要决定如何解决中方未能履行承诺的问题，以及是否就后续协议进行谈判。

拜登政府迄今抵制了美国企业和华尔街要求取消对中国商品的关税的压力。特朗普政府征收了这些关税，随后又将某些商品排除在外，但这些排除措施在去年年底到期，拜登没有采取行动延长其中的大部分关税。

戴琪谈到，特朗普政府当时通过美国《1974年贸易法》的301调查采取的关税措施，“起到了引起很多人注意的效果”。她指出，这包括美国公司、美国工人、美国的贸易伙伴，显然还有中国。

戴琪说，“在这个意义上，我想说301关税是创造有效政策的工具，（是）我们在全力捍卫美国经济、美国工人和美国企业以及我们农民的利益方面可以借鉴和利用的东西。” 她还对这些关税造成的代价最终由美国消费者埋单的说法提出质疑，并指这是一个比许多人建议的分析更为复杂的计算。

戴琪说，“我们（国家）的经济利益和我们的利益相关者在我们的经济中的排列方式是非常复杂的，你必须把对这种复杂性的理解带到像驾驭美中贸易和经济关系这样重要的事情上。”报导提及，过去的美国贸易代表不得不努力应对中国挑战，现在戴琪必须在他们没有成功的地方找到新方法。戴琪说，她仍然对向中国施加压力以改革其做法的新方法持开放态度。

戴琪说，“我们可以吸取很多教训”。她补充说，“我认为我们的意图一直是正确的，一方面是接触，另一方面是执行。但随着时间的推移，我们必须衡量我们的成效如何。” 最终，如果美国把其他民主盟友拉拢过来，前进的道路将是最有效的。戴琪说，拜登政府一直专注于“修补”美欧关系，尽管在上周与法国发生争端后，这种关系又受到了新的压力。

本周在匹兹堡举行的美欧贸易和技术委员会的首次会议是加强跨大西洋关系的一部分。作为该委员会的五位联合主席之一，戴琪说，她对自6月宣布成立该平台以来双方在协调其政策方面取得的进展“非常满意”。她指出，“政府之间的关系既是抽象的，但它们也是关于组成这些政府的人的关系。”戴琪说，“我们将继续建立（关系），当挑战出现时，你必须能够通过它们工作，通过它们交谈。这就是使关系更加牢固的原因。”