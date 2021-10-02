戴琪据报将宣布中国未遵守美中第一阶段贸易协议

据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）10月1日引述消息人士的话报导，美国贸易代表戴琪4日将在讲话中宣布，中国没有遵守与前总统特朗普政府达成的美中“第一阶段”贸易协议。

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报导提及，根据当初美中“第一阶段”贸易协议内容，北京承诺从2020年1月1日至2021年12月31日两年内，中国应确保在2017年基数之上，扩大自美采购和进口制成品、农产品、能源产品和服务不少于2000亿美元。但消息人士指出，中国并未履行承诺。

戴琪4日将在华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）发表关于拜登政府对华贸易战略的演讲。目前不清楚美国贸易代表办公室（USTR）将如何应对。消息人士告诉CNBC称，美国贸易代表署正评估对中国没有信守采购承诺所可能采取的行动，包括施加额外关税等。

2020年1月15日，中美两国在白宫签署“第一阶段”贸易协议，中国从2020年1月到2021年12月31日的2年期间，依照协议必须增加对美国商品与服务的采购。距离期限截止还剩下最后3个月。

据皮特森国际经济研究所高级研究员鲍恩（Chad Bown）对路透社的说法，截至今年8月，中国已达成约62%的该协议采购目标。

据政治新闻网站POLITICO报导，戴琪9月30时在接受采访时表示，她领导的美国贸易代表办公室几乎完成了拜登政府对中国贸易政策的审查，但没有说明具体时间。

戴琪谈到，特朗普政府当时通过美国《1974年贸易法》的301调查采取的关税措施，“起到了引起很多人注意的效果”。她指出，这包括美国公司、美国工人、美国的贸易伙伴，显然还有中国。

戴琪说，“在这个意义上，我想说301关税是创造有效政策的工具，（是）我们在全力捍卫美国经济、美国工人和美国企业以及我们农民的利益方面可以借鉴和利用的东西。” 她还对这些关税造成的代价最终由美国消费者埋单的说法提出质疑，并指这是一个比许多人建议的分析更为复杂的计算。

戴琪说，“我们可以吸取很多教训”。她补充说，“我认为我们的意图一直是正确的，一方面是接触，另一方面是执行。但随着时间的推移，我们必须衡量我们的成效如何。”