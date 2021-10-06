戴琦讲话硬中带软 环时回怼硬中露狠

中央社6日评论说：针对美国贸易代表戴琪就对中贸易政策发表硬中带软的谈话，中共外围官媒环球时报今天发表社评声称，特朗普政府“压垮中国意志的狂妄尝试失败了”，让美国“不得不作出一定调整”。

广告 继续浏览后续

美东时间4日，戴琪就对中贸易政策发表谈话指出，美中第一阶段贸易协议效益“有好有坏”，她会确保中国落实承诺，同时动用所有工具捍卫美国经济利益，包括视情况启动301调查。

戴琪强调，美国的目的不是升高美中贸易紧张情势。美方会检视中国协议落实表现，与中国进行全面对话，同时对北京更广泛的产业政策表达关切。

戴琪并宣布，为重新校准美国对中贸易政策，以捍卫国内劳工、企业、农民及制造业者，强化中产阶级，她将与中方对口就第一阶段贸易协议的落实进行讨论，并展开“关税排除流程”，确保现行架构符合美国经济利益。

戴琪发表对中贸易政策谈话后，中国官方及大小官媒截至发稿为止一直没有正式表态，仅有环球时报以“美国是时候用非贸易战手段与中国共商解决问题了”为题，发表的这篇评论。

环球时报评论宣称，透过戴琪的演讲，可以看出美国一定程度上认识到了从他们的利益出发、按照他们的思路改造中国“是不现实的，他们做不到”。美国也对中美经济“难以脱钩、互相谁也离不开谁”有了新的认识。而特朗普政府“压垮中国意志的狂妄尝试失败了”，中国证明了自己“反击打压的强大意志和真实韧性”，现在到了美国“不得不作出一定调整”的时候。

环球时报评论称，根据贸易公平互利原则，中美贸易很多具体事项是可进行调整的，针对智慧财产权、投资及美方的贸易平衡诉求，中方“都做了相应努力”。然而，美国要“动中国的根基”，阻止中国制定发展科技创新能力的规划，改变中国有利于提升竞争力的国家政策，中方“绝不会答应”。

这篇评论又批判：特朗普政府2018年发动全面对中贸易战，试图“一举压垮中国，改变中国”的基本经济政策，甚至迫使中国修改基本经济制度。而恰是这些制度和政策“成就了中国经济的高速增长，重塑了中国民生，也推动了中国的快速崛起”。

环球时报评论声称，美方必须认识到，中国的根本竞争力，来源于人民的勤奋和努力，来源于“把人民的创造性有效组织和激发起来的中共”和“中国政府强大的领导力”。中国的作法“并没有反市场，而是挖掘、释放了市场经济的更大潜力，克服了它的一些弊端，从而焕发了市场经济的更大活力，提升了它的效率，促成了中国经济的奇蹟”。

环球时报评论提到，中国欢迎对话和谈判，愿意为共同构建平等互利的中美贸易体系做出努力。但中方会“坚持不作原则退让，以做好自己事情为基础，不惧任何较量、包括持久较量的一贯态度”。

环球时报评论最后声称，中美贸易战持续3年半多，中国经济“非但未被削弱，反而在与美国的规模对比中又向前跨了一步。中国人民信心更足了，后劲不断增强”。中方清楚，这一切是“美国考虑用非贸易战胁迫方式与中国共商解决问题的基础”。