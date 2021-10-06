戴琪将与刘鹤直谈并捍卫美国经济利益

美国拜登政府宣布：美国将恢复与中国在贸易领域的直接接触，贸易代表戴琪将很快与中国国务院副总理刘鹤通话。戴琪同时提出：美中第一阶段贸易协议效益有好有坏，为了确保中国落实贸易协定，美国会同时动用所有工具捍卫美国经济利益，包括视情况启动301调查。

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中美第一阶段贸易协议是前总统特朗普在2020年1月与中方签署的。根据该协议，美中应每6个月举行会晤，对协议的执行情况进行评估。拜登政府上台后，今年5月26日，美国贸易代表戴琪和刘鹤进行了首次通话，双方进行了一场“介绍性的在线会议，讨论美中之间贸易关系的重要性”，但没有介绍美中贸易进展的任何细节。今年6月，美国财政部长耶伦（Janet Yellen）也和刘鹤举行了一次介绍性的视讯会议。

中美第一阶段贸易协议执行的怎么样？据彼得森国际经济研究所的数据，2020年中国从美国进口的相关产品总额为999亿美元，而承诺的是1,731亿美元。到目前为止，中国2020年对美国产品的实际购买规模比目标少了大约40%，中国2021年的进口量仍然落后；因此拜登政府仍保留特朗普时期对中国进口商品加征的关税政策。美国商界领袖批评白宫在解决美、中两国经济关键问题上花费太多时间，却没有任何消息。

美国贸易代表戴琪10月4日周一在华府智库“战略暨国际研究中心”（CSIS）发表演说内容表明：美国方面对中美第一阶段贸易协议的执行情况并不满意。戴琪演说指出：第一阶段贸易协议包含有限量的承诺，涵盖中国在智慧财产权、技术转让、购买美国产品、改善农业与金融服务业市场准入等方面的义务。协议内容是要稳定住市场，尤其是对美国农业出口。但美国分析显示：协议部分领域承诺虽已达成，特定商业利益也受惠，但其他领域却出现不足情况，且协议并未有意义地解决美国对中国贸易行径的根本性忧虑。

戴琪周一（10月4日）说，她将在“未来几天”与刘鹤举行视讯会议，讨论贸易协议，同时启动“有针对性的”程序，取消对某些中国进口商品的关税。

戴琪表示，美国贸易代表办公室（USTR）采取四个具体做法调整对华贸易政策。

第一，将与北京讨论中方在第一阶段协议下的表现。中方在协议中所做的承诺对美国的一定产业有利。

第二，将启动一个有针对性的关税排除流程，美国将确保现有的执行框架最符合美国的经济利益。美国不排除未来可能增加额外的关税排除流程。

第三，美国继续对中国以国家为中心和非市场的贸易做法表示严重关切，认为中方的这些行为在第一阶段协议中没有得到解决。

“在我们努力执行第一阶段的条款时，我们将向北京提出这些更广泛的政策关切。”她说。

第四，美国将与盟友和志同道合的伙伴合作，努力塑造21世纪公平的贸易和技术规则，强化全球市场。美国期待与盟友和伙伴继续对话，讨论中国的非市场行为给他们带来的影响，以及如何能够共同找到解决方案。

戴琪表示，华盛顿将保留所有选项，以施压中国停止向半导体、钢铁和其它华盛顿认为损害美国公司的行业提供价值数十亿美元的国家补贴。

据美国官员介绍，戴琪与中方的直接接触将会侧重于第一阶段贸易协议，包括讨论协议当中中方做出的承诺。戴琪也将向刘鹤明确美国对中国产业政策损害美国工人和企业的担忧，并重申美国将动用所有工具来保护自己，使得美国的工人、生产者和整体经济利益免受中共国家指导的产业政策的伤害。

美国官员表示，中方现在不太可能做出有意义的改革。因此，美中贸易接触将会聚焦在第一阶段贸易协议，而不会寻求启动第二阶段贸易协议谈判。