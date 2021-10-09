戴琪与刘鹤通话：双方就美中贸易关系进行了坦诚交流

美国贸易代表戴琪10月9日与中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤进行了视频通话。中国官媒的报导称，通话中，双方表达了各自的核心关切，中方就取消加征关税和制裁进行了交涉等内容。戴琪的发言人表示，双方就美中贸易关系及其对全球经济的影响进行了坦诚交流。

广告 继续浏览后续

新华社的新闻稿称，“双方进行了务实、坦诚、建设性的交流，讨论了三个方面的问题：一是中美经贸关系对两国和世界都非常重要，应该加强双边经贸往来与合作。二是双方就中美经贸协议的实施情况交换了意见。三是双方表达了各自的核心关切，同意通过协商解决彼此合理关切。中方就取消加征关税和制裁进行了交涉，就中国经济发展模式、产业政策等问题阐明了立场。双方同意本着平等和相互尊重的态度继续沟通，为两国经贸关系健康发展和世界经济复苏创造良好条件。”

美国贸易代表办公室发言人亚当·霍奇（Adam Hodge）当地时间周五通过推特表示，“今晚，戴大使与刘鹤副总理交谈。他们就美中贸易关系及其对全球经济的影响进行了坦诚交流。”美国贸易代表办公室尚未就此次通话发表新闻稿。戴琪本人稍后转发了霍奇的推文。此前，戴琪4日在华盛顿智库、战略与国际研究中心(CSIS)发表讲话，概述了拜登-哈里斯政府对美中双边贸易关系的新方针。

戴琪在演讲中透露称，她打算与中国的同级官员进行坦诚的对话。她说，“这将包括讨论中国在第一阶段贸易协议下的表现，还将包括直接与中国就其工业政策进行接触，但这么做的目标不是要激化与中国的贸易紧张关系。”戴琪说，“持久的共存需要对行动的巨大后果负责和尊重。我致力于解决这一双边进程中未来的许多挑战，以取得有意义的结果。”她强调，“但最重要的是，我们必须全力捍卫美国的经济利益。”

戴琪在演讲中还表示，美方将重新启动针对性的关税豁免程序，允许美国企业申请豁免某些中国输美商品的加征关税。这一程序在拜登上任后结束，引起了部分美国制造商和其他方面的抱怨，他们说没有合算的替代品来替代某些中国零部件。而在随后的问答环节中有记者提问，戴琪的中方对接官员是否是中国副总理刘鹤，双方间的最新通话也间接的回答了这一问题。