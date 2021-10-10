英外相据报拟效仿三边协议方式重启外交和贸易政策

《金融时报》10月10日报导称，英国新任外交大臣莉兹·特拉斯（Elizabeth Truss）正在策划重启英国的外交和贸易政策，以便按照最近涉及澳大利亚和美国的三边安全协议，即“奥库斯协议”（AUKUS）的风格，与他国达成进一步的安全和技术协议。

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报导称，特拉斯还计划在未来几个月内对几个欧盟国家的首都进行外交访问，以试图重启英国和欧洲的关系。消息人士向该报透露称，特拉斯将把外交努力集中在对英国的安全和商业利益影响最大的地区。预计她将专注于加强与少数关键盟友的关系。

一位官员说，“莉兹对外交部令人难以置信的专业水平印象深刻，但认为我们的工作过于分散了。我们不能把所有事情都列为优先事项。”该官员补充说，“她的计划是围绕更深入的经济、发展和安全关系建立这个战略框架，并为外交部的工作设定一个积极的、充满活力的基调。”

报导指，特拉斯正在关注印太地区的进一步安全和贸易关系，印度、日本、印度尼西亚以及澳大利亚都是她将致力于与之建立更好关系的国家。据一位官员称，特拉斯将寻求建立更多的“强大的奥库斯式安全伙伴关系”，尽管没有人暗示这些关系将像旨在帮助澳大利亚获得一支核动力潜艇舰队的三方协议那样广泛。

报导称，官员们说，特拉斯将为英国外相这一角色带来“强烈的经济关注”，并将与接替她担任英国国际贸易部长的安妮-玛丽·特里威廉（Anne-Marie Trevelyan）共同开展外交任务。

一位英国外交部高级官员说，“莉兹认为，挑战我们的对手和提升英国全球影响力的方式是与其他国家建立更深的经济联系”。该官员称，“她专注于深化贸易联系，建立新的技术伙伴关系，并与盟友合作，增加对发展中国家的基础设施投资。”

特拉斯为改善英国与欧盟国家的双边关系所做的努力，最初预计将集中在包括西班牙在内的成员国。马德里正参与就直布罗陀脱欧后关系的谈判。她还将关注与意大利、波罗的海国家和维谢格拉德集团国家的联系，即捷克、匈牙利、波兰和斯洛伐克。

报导称，特拉斯告诉同事，她预计英法关系的糟糕状况将持续到明年的法国总统大选之后。伦敦的预期是，法国总统马克龙可能会赢得连任。

据英国高级外交官称，拉丁美洲是一个预计会在特拉斯的优先事项清单上下降的地区。从历史上看，英国的进口占该地区总量的三分之一，但到2018年，它还不到1%。拉丁美洲现在与撒哈拉以南非洲争夺英国在全球贸易中最不重要的地位。