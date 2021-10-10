IMF董事会周日继续开会，以尽快决定总裁格奥尔基耶娃去留

据熟悉相关计划的消息人士透露，国际货币基金组织（IMF）执行董事会10月10日将再次与总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）和威凯平和而德律师事务所（WilmerHale）代表会面。该律师事务所日前公布的一份调查报告称，格奥尔基耶娃2017年在担任世界银行首席执行官期间曾参与对职员施加不当压力，要求在世银旗舰报告《营商环境报告》中修改数据以对中国有利。格奥尔基耶娃否认了这一指控。

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据路透社援引其中一位消息人士说，由于IMF190个成员国的财政部长和其他高级官员将在下周一参加该组织和世界银行的秋季年会。因此，IMF执行董事会预计最早可在周一当天就奥尔基耶娃是否将继续担任总裁一职作出决定。IMF执行董事会周五已就此事进行了长达5个小时的辩论。会后，该组织的一位发言人表示执行董事会已经推进了对情况的“全面、客观和及时的评估”，但尚未完成调查。

该丑闻有可能给IMF与世行秋季年会蒙上阴影，官员们计划在会议上讨论全球经济、正在新冠疫情以及全球税收问题，讨论将部分以个人身份和在线方式进行。以往，该年会吸引约10000人来到华盛顿参会。

威凯平和而德律师事务所的调查报告称，格奥尔基耶娃和创立《营商环境报告》的保加利亚籍前世行经济学家詹思敏（Simeon Djankov），及前世界银行行长金墉的办公室施压职员操弄数据，以让中国在《2018年营商环境报告》中投资环境的全球排名从85位上升到78位。据称，其动机是为了帮助赢得北京对世行管理层谋求的一个重大增加注资行动予以支持。

报导指，格奥尔基耶娃极力否认这些指控，这些指控可以追溯到2017年，当时她还是世界银行的首席执行官。她的律师称，威凯平和而德律师事务所进行的调查违反了世界银行的工作人员规则，部分原因是拒绝给她机会回应这些指控，威凯平和而德律师事务所则对这一说法提出异议。

据消息人士透露，在周日的IMF执行董事会会议上，格奥尔基耶娃和威凯平和而德律师事务所的律师将分别出席。双方没有立即就这一消息发布声明。报导称，周五，法国和其他欧洲国家支持保加利亚籍的格奥尔基耶娃保留其总裁职位，而其他官员则寻求更多时间来比较她和律师事务所关于世行现已取消的《营商环境报告》中数据遗漏的说法。

英国前首相布朗（Gordon Brown）周六在推特上表示，“德国、法国、意大利和英国支持格奥尔基耶娃是正确的 ，她是一位杰出的国际公务员，她曾出色地担任过欧盟委员会专员和副主席，然后担任了世界银行的首席执行官，现在是IMF的负责人。”

美国财政部拥有IMF16.5%的股份，在周五的会议后美方拒绝发表评论。此前，美国财政部发言人拉曼娜(Alexandra LaManna)本周指出，IMF执行执董会目前正在进行评估，财政部要求对所有事实进行彻底和公平的核查。她说，“我们的首要责任是维护国际金融机构的诚信。” 拉曼娜拒绝透露美国财政部有关格奥尔基耶娃的决定是否会公开发布。