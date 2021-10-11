印部长要求特斯拉避免在印出售中国产电动汽车

印度道路运输及公路部部长尼廷·加德卡里（Nitin Gadkari）10月8日表示，他多次告诉美国特斯拉公司，考虑在印度本地生产用于印度市场的电动汽车，并称印度政府准备为此提供支持。

广告 继续浏览后续

加德卡里在上周五参加2021年《今日印度》会议时称，“我已经告诉特斯拉，不要在印度销售你们公司在中国生产的电动汽车。你们应该在印度生产电动汽车，同时从印度出口汽车”。他补充说，特斯拉已经得到印度政府所有必要支持的保证。加德卡里说，“无论你（特斯拉）想要什么支持，都会由我们的政府提供。”

据悉，特斯拉一直在要求降低印度的进口关税。其首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk ）曾在推特表示，特斯拉将电动汽车引入印度的计划因该国收取的高额进口关税而受到阻碍。马斯克写道，“我们想这么做，但（印度的）进口关税是世界上迄今为止所有大国中最高的！”

据《印度斯坦时报》报导，印度政府对汽车征收100%的进口税，因为完全建造单位（CBU）会招致60-100%的关税，这取决于发动机尺寸和成本、保险和运费，汽车价值是否低于或高于4万美元。这些关税旨在保护印度国内厂商，到目前为止，尽管马斯克公开呼吁，印方的立场仍然没有改变。

马斯克2019年曾在推特上抱怨称，“我被告知（印度的）进口关税非常高（高达100%），即使是电动汽车。这将使我们的汽车负担不起”。报导指，特斯拉还曾致函印度道路运输及公路部，称对海关价值超过4万美元的车辆征收110%的有效进口关税对零排放车辆来说是 “令人望而却步”。马斯克表示，印度对待清洁能源汽车的方式与对待柴油或汽油车的方式相同，“这似乎与印度的气候目标不完全一致”。

特斯拉要求印度政府对电动汽车的关税进行标准化，并撤销对其征收的社会福利附加费，坚持认为这将有利于该国的电动汽车生态系统，而不会损害其国内利益。据加德卡里介绍，他正在与特斯拉官员就该公司有关税收优惠的要求进行对话。上个月，他提出要求要让特斯拉在考虑任何税收优惠之前开始在印度生产汽车。

另据路透社报导，印度政府在一份声明中说，印度贸易部长戈亚（Piyush Goya）将于周二在意大利举行的20国集团峰会上与中国商务部长王文涛举行单独会谈。