2021年诺贝尔经济学奖揭晓 三名经济学家分享该奖项

2021年诺贝尔经济学奖10月11日揭晓，一半奖项被授予加州大学伯克利分校经济学教授大卫·卡尔德（David Card），另一半联合授予麻省理工大学经济学教授安格里斯特（Joshua Angrist）和斯坦福大学商学研究生院经济学教授依姆本斯（Guido W. Imbens）。卡尔德是美加公民，安格里斯特是美以公民，依姆本斯是美荷公民。

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诺贝尔奖网站周一发布的声明表示，“瑞典皇家科学院决定授予2021年纪念阿尔弗雷德·诺贝尔的瑞典银行经济科学奖”。与其他诺贝尔奖不同，经济学奖不是在阿尔弗雷德·诺贝尔的遗嘱中设立的，而是由瑞典中央银行于1968年为纪念他而设立的，它是每年诺贝尔奖颁奖过程中宣布的最后一个奖项。

声明介绍称，“今年的获奖者：大卫·卡尔德、约书亚·安格里斯特和吉多·依姆本斯为我们提供了关于劳动力市场的新见解，并表明可以从自然实验中得出哪些关于因果关系的结论。他们的方法已经传播到其他领域，并彻底改变了实证研究。”声明指，“社会科学中的许多大问题都涉及到因果关系。移民如何影响薪酬和就业水平？较长的教育时间如何影响某人的未来收入？这些问题很难回答，因为我们没有任何东西可以作为对比。我们不知道如果移民较少，或者如果这个人没有继续学习，会发生什么。”

声明称，“然而，今年的获奖者表明，使用自然实验来回答这些和类似的问题是可能的。关键是利用偶然事件或政策变化导致人们的群体受到不同对待的情况，其方式类似于医学中的临床试验。”据诺贝尔奖介绍，“大卫·卡尔德利用自然实验，分析了最低工资、移民和教育的劳动力市场效应。他在20世纪90年代初的研究对传统智慧提出了挑战，导致了新的分析和额外的见解。”

声明续指，“结果显示，除其他外，提高最低工资并不一定导致工作机会减少。我们现在知道，在一个国家出生的人的收入可以从新的移民中受益，而在较早时期移民的人则有可能受到负面影响。我们还意识到，学校的资源对学生未来在劳动力市场上的成功远比以前想象的更重要。”

声明称，“然而，来自自然实验的数据是很难解释的。例如，将一组学生（而不是另一组学生）的义务教育延长一年，不会以同样的方式影响该组的每个人。有些学生无论如何都会继续学习，对他们来说，教育的价值往往不能代表整个群体。那么，是否有可能对多上一年学的效果得出任何结论？在1990年代中期，约书亚·安格里斯特和吉多·依姆本斯解决了这个方法论问题，证明了如何从自然实验中得出关于因果关系的精确结论。”

诺贝尔经济科学奖委员会主席彼得·弗雷德里克（Peter Fredriksson）说，“卡尔德对社会核心问题的研究以及安格里斯特和依姆本斯的方法论贡献表明，自然实验是丰富的知识来源。他们的研究极大地提高了我们回答关键因果问题的能力，这对社会大有裨益。”

得知获奖消息后，依姆本斯周一清晨在自家花园里与家人合影庆祝。卡尔德则身着睡袍接到了诺贝尔奖通知他得奖的电话。卡尔德的妻子在听到这个消息后立即拍下了他与诺贝尔奖代表通话的照片。当得知该代表与《国富论》作者苏格兰哲学家和经济学家亚当·斯密同名时，卡尔德一度怀疑对方是用假名打来的电话。卡尔德当时刚刚经过长途飞行回到家，正准备去睡觉。他说，“我有点希望我可能会去睡觉!”安格里斯特在诺贝尔奖官网上核实查看了自己得奖的消息。