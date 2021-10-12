IMF总裁格奥尔基耶娃留任 执行董事会：对总裁有充分信心

国际货币基金组织（IMF）执行董事会10月11日通过声明表示，在研究了所有提交的证据后，执行董事会重申对总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）的领导能力和继续有效履行职责的能力“充满信心”。近日公布的一份调查报告指，格奥尔基耶娃2017年在担任世界银行首席执行官期间曾参与对职员施加不当压力，要求在世银旗舰报告《营商环境报告》中修改数据以对中国有利。该指控遭到了她本人否认。

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IMF执行董事会周二发布的声明写道，“今天举行会议，结束了对威凯平和而德律师事务所（WilmerHale）对世界银行《2018年营商环境报告》的调查所引起的事项的审查。这是执行董事会就此事举行的第八次此类会议，是执行董事会承诺进行彻底、客观和及时审查的一部分”。声明称，“特别是，执行董事会分别与威凯平和而德律师事务所的代表以及总裁进行了两次广泛讨论。执行董事会还注意到，世界银行对世行工作人员在《营商环境报告》事项中可能存在的不当行为的调查正在进行。”

声明称，“执行董事会认为，在审查过程中提出的信息并不能最终证明总裁在担任世界银行首席执行官期间在《2018年营商环境报告》方面发挥了不当的作用。”声明续指，“在研究了提出的所有证据后，执行董事会重申对总裁的领导能力和继续有效履行其职责的能力充满信心。执行董事会相信总裁致力于在IMF内保持最高的治理和诚信标准。”

声明表示，“执行董事会还重申自己的承诺，支持总裁在IMF的数据、研究和业务方面保持最高的治理和诚信标准，并对IMF工作人员的公正性和分析能力以及IMF强大而有效的投诉、异议和问责渠道充满信心。同时，执行董事会计划召开会议，审议可能的额外步骤，以确保这些领域的机构保障措施的力度。”声明最后说，“执行董事会期待着继续与总裁、管理团队的其他成员以及IMF兢兢业业的工作人员合作，应对全球经济和IMF成员国面临的严重挑战。”

据悉，威凯平和而德律师事务所的调查报告指控，格奥尔基耶娃和创立《营商环境报告》的保加利亚籍前世行经济学家詹思敏（Simeon Djankov），及前世界银行行长金墉的办公室曾施压职员操弄数据，以让中国在《2018年营商环境报告》中投资环境的全球排名从85位上升到78位。据称，其动机是为了帮助赢得北京对世行管理层谋求的一个重大增加注资行动予以支持。

此外，路透社报导，美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet L. Yellen）当天表示，相关调查事件 “提出了合理的问题和关切”。但缺乏直接证据意味着IMF更换领导层是不合适的。耶伦在声明中说，“应该采取积极措施，加强IMF的数据完整性和可信度。”她强调，格奥尔基耶娃和其他IMF领导人应该重新承诺保持研究、分析和政策的透明度。

耶伦告诉格奥尔基耶娃称，她推动对此事进行彻底审查的首要任务是“维护世界银行和IMF的诚信和可信度”。美国财政部的声明说，“耶伦部长还指出，财政部将密切关注后续行动，评估任何新的事实或发现，威凯平和而德律师事务所的报告强调了股东在捍卫银行和基金的诚信方面保持警惕的必要性”。