美国2021年度税收突破4万亿，增幅18%

2021年3月20日，在美国纽约布鲁克林的圣安和圣三一教堂的食品储藏室中，一名志愿者帮助分发新鲜食品时，帮助另一位妇女戴好口罩。

美国《政治》网站（POLITICO）引述国会预算处(CBO)发布的数字显示：从2020年10月1日至2021年9月30日的2021会计年度，联邦政府收入增加了6270亿元，首次突破4万亿元大关，与2020会计年度相比增幅高达18%，为1977会计年度以来44年首见。

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报道说，虽然新冠疫情严重冲击经济，让富豪及科技公司财富膨胀及政府赤字受到关注，但税收增长仍然以富豪及企业纳税为大宗，例如来自企业的税收暴增75%，突破3700亿元大关；尽管前特朗普政府曾推动减少企业税，依然是2007年以来的最高数字；就算是与疫情前的2019会计年度相比，2021会计年度的政府收入仍高出17%。

特朗普政府在2017年推动企业减税后，隔年来自企业的税收一度蒸发近三分之一至2050亿元，不过企业税收从2020财年开始反弹；尽管CBO屡次上调预测，但企业税收之丰依然超出预期。

个人所得税亦增长27.5%，个人所得税中超过80%来自收入前10%的民众。

2021会计年度所有项目的税收都正增长。政府税收表现反映出，疫情造成的冲击是复杂不一的，当许多民众陷入生计问题时，本来就已缴纳更多税款的民众，在疫情期间财务反而更好。

报道说：理论上，疫情冲击经济，许多民众被迫失业，或是薪资下降，会让政府财政收入减少，因此在新冠疫情期间税收增长仍如此巨大，让曾在CBO主管税收预测的布斯(Mark Booth)形容这“非常不正常”。