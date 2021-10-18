英国际贸易大臣：欢迎中国在非战略领域投资

英国新任国际贸易大臣安妮-玛丽•特里威廉(Anne-Marie Trevelyan)在受访时表示，本周有200名顶级投资者参加的“全球投资峰会”将极大促进英国的全球利益，特别是在绿色经济方面。她指出，欢迎中国继续投资英国的非战略性领域，并支持沙特对英超纽卡斯尔联队的投资。

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特里威廉在采访中坦言，英国作为一个开放的经济体，很容易受到供应链冲击的影响，民众今年圣诞节的采购计划可能会被全球贸易问题打乱。她告诉该报称，“我们听到的明确信息是，有一些（供应链带来的）干扰将持续几个月。”

特里威廉还指出，尽管对侵犯人权的行为有所担忧，但英国对中国或沙特在其国内大部分经济领域的投资并不感到不安。她说，“我们希望那些想投资的人能够这样做”。

沙特主权财富基金公共投资基金本月7日宣布，该基金与PCP资本、鲁本兄弟体育传媒投资集团已完成对英超纽卡斯尔联足球俱乐部100%股权的收购，收购金额达3亿英镑。由于沙特长期存在的人权问题，及沙特记者贾迈勒·卡舒吉（Jamal Khashoggi）被该国情报部门在土耳其残忍杀害一事，这笔交易也引发了广泛的争议。

就这笔争议性交易，特里威廉在采访中并没有提出异议，指其选区内的选民对此都很兴奋。她说，“没有一个人不兴奋得跳起来的。”特里威廉补充说，“这项投资来自一个主权投资基金，它是关于投资商业建议的，这是在帮助俱乐部成长”。

就中国电信巨头华为公司被排除在英国5G网络建设外，以及英政府据报对中国核能企业参与英国核电站建设存在顾虑的消息，特里威廉表示，“对于非战略领域的一切，我们欢迎所有了解在这里工作的价值和重要性的人的投资。”

周二，特里威廉将在伦敦科学博物馆举行的峰会上接待投资者和金融家，随后将在温莎城堡与皇室举行招待会。

特里威廉表达了对在美国总统拜登首任总统任期内英美达成自由贸易协议的期望。她还希望英国“在明年年底前”加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）。

特里威廉说，“这是一个伟大的自由贸易关系，与一些像我们一样的国家，他们是自由贸易和公平竞争的绝对信仰者”。她续指，最近在意大利20国集团会议期间达成“出口和投资伙伴关系”之后，她将热衷于与单一欧洲国家进一步建立双边贸易关系。

特里威廉将欧盟描述为英国“最亲密的邻居”。她补充说，“这并不意味着你有时不与家人挣扎，但他们仍然是家人。” 就英欧关系，特里威廉提出，“我希望目前的挫折能过去，我们能挺进这个令人难以置信的强大和缠绕的贸易关系。”