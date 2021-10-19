约翰逊：欢迎中国在非战略性领域投资 仍将坚持我们的观点

英国首相约翰逊（Johnson discusses）10月18日就吸引外资投资、英国在脱欧后与欧盟和法国的关系、对华经贸政策和气候变化等系列问题接受了彭博电视的采访。他的此次专访也是为了即将于19日在伦敦举行的“全球投资峰会”预热。英国新任国际贸易大臣安妮-玛丽·特里威廉（Anne-Marie Trevelyan）日前表示，尽管存在人权担忧，英国欢迎中国继续投资英国的“非战略性”领域。

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采访中，就英国脱欧后与法国和欧盟的经贸关系，记者说，“我们能不能谈谈许多人认为是英国经济最成功的部分 ：这里有全球领先企业，诸如贝莱德、高盛、摩根大通；他们都来参加这个峰会，他们都会说同样的话，是的，他们喜欢伦敦金融城。但他们也在对冲赌注，他们把一些工作岗位发放在巴黎和阿姆斯特丹。”约翰逊指出，“但比这些公司之前说的要少得多!”记者说，“在这一切的背后，他们会说，看，我们是一个行业，金融和保险是一个每年为英国经济带来1600亿英镑收入的行业，渔业带来的收入不到10亿，你把大部分精力都放在了（渔业）。”约翰逊否定了这一看法。记者补充说，“与法国人争论捕鱼问题，而不是金融这个大问题。”

约翰逊表示，“不，恰恰相反。在2008-2009年，实际上只有一位政治家反复为伦敦金融城、为银行家们说话，那就是我。”他说，“我知道，伦敦金融城不仅对我们国家，而且对整个欧洲和这个半球都是至关重要的。”约翰逊说，“这就是为什么我认为确保我们有良好的关系，我们继续看到伦敦和欧洲所有其他地区之间的资本和服务的适当流动，这深深地符合我们合作伙伴的利益，而且我确信这将继续下去。”他说，“如果你想在欧洲各地筹集资金，如果你想为你的（公司）合并或任何事情提供资金，伦敦仍然是应该来的地方，永远，永远是。”

约翰逊说，“但我认为，金融业发展的有趣之处在于，现在的金融业有很多都是金融科技，而科技方面的发展如此之快，你必须承认，英国有一种非同寻常的东西，使其有利于发展。”他说，“我认为我说的没错，现在我们已经有106家或更多的科技独角兽公司（成立不到10年但估值10亿美元以上，又未在股票市场上市的科技创业公司）。”他指出，这样多的所谓独角兽公司在英国的蓬勃发展也让电视机前的观众受益。

约翰逊说，“十亿美元的收入，谢谢你。这个国家有106个。而另一个欧盟国家，我将谦虚地禁止我提及（这个国家的名字），有这个数字的四分之一......”记者指出，“我认为那是法国，但只是利用这一点，而这正是那些强硬的行业领头羊会说，你陷入了与法国关于捕鱼的这些争论中......”约翰逊说，“你提到了法国的问题”。记者强调，“关于渔业，关于金融。正如你所知道的，他们是阻碍伦敦金融城与欧洲其他地区建立贸易的能力或在这方面达成协议的人。现在是解决这些争吵的时候吗？”

约翰逊表示，“我与法国政府，与埃马纽埃尔·马克龙（总统）有着良好的关系，并将继续确保英国和法国有着非常密切的关系。”就记者提出法英两国首脑是否重新恢复交流的问题，约翰逊回答说，“我不会梦想着分享这些私人谈话的内容。”他续指，“英国和法国一直是‘紧握双手’，或任何形容词。”他说，“你知道，在很长、很长的时间里，如果你看看我们在世界各地一起做的事情，我们是非常密切的合作伙伴，我们是朋友，这是至关重要的。”约翰逊说，“这是我们人民的深刻意愿，应该保持这种情况，我们将继续一起做伟大的事情。北爱尔兰的协议有问题吗？是的，有，但我们会解决这个问题，我不认为这将是世界末日。”

就对华问题，记者问，“我可以问你另一个大国的情况吗？你环顾世界，目前最大的投资来源，最大的外国直接投资来源是中国，他们目前在海外投资1300亿美元”。记者补充说，“你已经提出了一个战略，说你将让他们投资于非战略资产，这似乎意味着不是华为，不是技术，不是核电；我想知道他们将被允许投资什么样的领域？你已经谈到了基础设施，他们是最大的基础设施...”约翰逊说，“不用往远里，往近里看。好吧，当我管理伦敦时，我曾多次去中国，并在那里进行了极好的旅行......”

记者说，“但事情已经发生了变化”。约翰逊表示，“因此，无论是在发展方面的投资，还是在格林威治、沃克斯豪尔、九榆树等地的投资，都能推动这个国家的就业和增长，因为有中国的投资，所以我不会告诉你，英国政府会把来自中国的每一个（投资）提议都用干草叉叉走，当然不会。”他说，“中国是我们经济生活的一个巨大部分，并将在很长一段时间内，在我们的一生中。”约翰逊说，“但这并不意味着我们在看待我们的关键国家基础设施方面应该是天真的，你提到核电，你提到5G技术的方式，这些都是任何政府，世界上许多，许多其他政府都有的合理担忧。”他补充说，“但我已经说过很多次了，值得重复的是，我不是恐华症患者，我认为离其很远。”

记者说，“你认为你是内阁中最后一个亲华人士吗？”约翰逊说，“不，我预计有很多；看中国是一个伟大的国家。”记者追问，“那风力发电呢？你会让他们购买离岸风力发电吗？铁路呢？”约翰逊指出，这将关系到对战略或关键领域的定义。他说，“但我当然认为，我们与中国的贸易关系 ，如果你看尽管有所有的困难，尽管有所有关于愤怒的谈话”。他补充说，“所有关于达赖喇嘛或香港或维吾尔人的困难对话，我们将继续坚持我们的观点，对，我们将继续坚持我们的观点，但实际上与中国的贸易已经持续扩大了很长一段时间，我认为可能会继续扩大，正如我所说的，在我们的余生。”

约翰逊说，“这并不意味着我们应该谨慎处理我们的国家关键基础设施 ，以及我们如何处理来自中国的外国直接投资进入我们的一些敏感行业。”他说，“这就是为什么我们提出了一些立法，我们有这样做”。另就即将于月底在英国格拉斯哥举行的联合国气候变化大会（缔约方大会第二十六次会议，COP26），记者问，“我可以问你一件事吗，就是关于缔约方会议？我们正在谈论中国，很明显，这是个很大的问题，而习近平目前看起来不太可能来；你认为什么是现实的目标，你个人在缔约方会议上的目标是什么？”

约翰逊说，“我认为缔约方会议总是会非常艰难，我们希望尽管有大流行病，我们会得到一个很好的参与。我们希望人们关注的是他们在减少二氧化碳方面的国家决定性贡献，作出那些艰难的承诺。”他说，“此外，我们希望对煤炭、汽车、现金和树木作出承诺。因此，我们希望世界在2040年（发达国家为2030年）之前远离煤炭。”

约翰逊补充说，“我们想确保每个人都停止使用以碳氢化合物为燃料的内燃机汽车，英国在这方面处于领先地位，我们说我们将在2030年前停止使用”。他说，“我们希望为发展中国家提供一个大的一揽子计划，以帮助那些还没有成为历史性排放者的国家减少碳排放，所以我们需要每年1000亿美元，我们需要1000亿美元，最后一件事是我们要确保我们种植数以百万计的树木，以帮助固定碳和恢复自然的平衡，所以这些是；我们需要国家确定的贡献，我们需要保持1.5度，我们需要在世纪末将温度增长限制在1.5度。”

约翰逊说，“我们认为，以我们看到的承诺，我们可以，我们可以做到这一点，但我们需要看到格拉斯哥的参与者采取一些实际行动。”