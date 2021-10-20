世贸组织对华贸易政策审议 美澳代表各提不满

世界贸易组织10月20日开始对中国进行贸易政策审议。美国代表在会上表示，中国的产业政策“扭曲竞争环境”，对进口商品和服务及其外国供应商不利，华盛顿将采取一切手段来确保改革。澳大利亚代表指责北京对该国采取的经济胁迫行动可能赶走贸易伙伴，破坏国际社会对中国的信心。

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这是自2001年中国加入世贸组织以来第八次接受审议。根据世贸组织相关规则，该组织所有成员都要定期接受贸易政策审议。世贸组织对中国的第八次贸易政策审议将于10月22日结束。上一次的对华政策审议于2018年举行。

美国驻世贸组织临时代办毕斯比（David Bisbee）称，其他“不公平贸易行为”包括对国企的优惠待遇，设有数据限制、对知识产权执法不力和网络盗窃。

毕斯比说，“我们也不能忽视关于中国在一些领域使用强迫劳动的报告。”他表示，美国将寻求所有可用的工具，试图说服中国作出有需要的改变。

中国参加审议的20人代表团由商务部长王文涛率领。据贸易消息人士援引王文涛的话说，中国的基本政策是在遵守世贸组织规则的同时开放其经济并深化改革。消息人士说，其他世贸组织成员国敦促中方继续推进改革，以实现更公平的市场竞争和透明度。

会上，澳大利亚驻世贸组织代表米纳（George Mina）说，中国的行为“越来越考验全球贸易规则”，“澳大利亚是面临中国政府破坏性措施的众多世贸组织成员之一。”他提到，中国的策略包括“任意的边境检查”，对进口许可证的“无端拖延”，以及“征收反倾销和反补贴税”，这些措施已经“严重限制或终止”了澳大利亚十几种商品的贸易。

澳方的声明写道，“中国行动的影响超出了对澳大利亚出口商的影响，它们提高了全球商界对中国市场的风险和不确定性”。声明称，“通过破坏商定的贸易规则，中国也破坏了所有世贸组织成员所依赖的多边贸易体系。”澳方说，“中国已向成员保证其对基于规则的秩序的承诺；但在我们看来，中国的言论和行动之间的差距越来越大。”

据澳大利亚广播公司报导，米纳在发言中还指责中国对澳大利亚商品实施限制是为了报复政治争端。他说，“有越来越多的证据表明中国的行动是出于政治考虑”。米纳说，有“可信的报告”称中国当局指示进口商不要购买某些产品，这 “违反了世贸组织规则”。