彭博：中国只满足美中贸易协议采购目标的一半

据彭博社10月21日报导，中国从美国进口的货物只达到在去年签署的美中“第一阶段”贸易协议，中方承诺扩大自美采购和进口制成品、 农产品、能源产品和服务的53%左右，远落后于采购目标。中国商务部发言人束珏婷周四答记者问时说，“中方认为，中美经贸协议有利于中美两国，也有利于世界经济，双方应共同努力，为推动落实协议创造氛围和条件。”

广告 继续浏览后续

据美中去年1月达成的“第一阶段”贸易协议介绍，“从2020年1月1日至2021年12月31日两年内，中国应确保， 如附录6.1所示，在2017年基数之上，扩大自美采购和进口制成品、 农产品、能源产品和服务不少于2000亿美元。”

彭博社记者根据中国海关的数据计算得出，9月份北京从美国进口了价值117亿美元的制造业、农业和能源产品。拜登政府曾表示，希望敦促中国落实其在该贸易协议中作出的承诺，但双方在经济和贸易议题上的分歧仍大。

美国贸易代表戴琪4日在华盛顿智库战略与国际研究中心(CSIS)发表当局对华贸易政策讲话时表示，中国未能全面履行与特朗普政府达成的美中“第一阶段”贸易协议内容，美方将保留未来对中国使用单方面贸易措施的权力。

戴琪指出，美方不打算与中国展开所谓“第二阶段贸易谈判”。但她也提出，拜登政府不谋求激化与中国的贸易紧张关系，而她本人也将在未来几天与中方有关官员就美中”第一阶段“贸易协议的履行情况进行对话。

周四，就媒体提问“美国贸易代表戴琪上周表示，与刘鹤副总理的会谈是‘良好的开端’，‘双方就中美经贸协议的实施情况交换了意见’，请问中方目前如何评估‘第一阶段’协议的实施情况？”

中国商务部新闻发言人束珏婷回答说，“10月9日，刘鹤副总理与戴琪大使举行视频通话，双方就中美经贸协议的实施情况交换了意见。中方认为，中美经贸协议有利于中美两国，也有利于世界经济，双方应共同努力，为推动落实协议创造氛围和条件。”

束珏婷说，“对于美方此前表示将启动有针对性的关税排除程序，并且不排除后续扩大关税排除的清单范围”。她表示，“中方欢迎美方的有关举措。中方始终认为，取消加征关税符合中美两国消费者和生产者的根本利益，有利于世界经济恢复。双方经贸团队一直保持着正常沟通。如有进一步信息，我们将及时发布。”