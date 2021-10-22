中国公布“十四五”利用外资发展规划：在更多领域允许外资控股或独资经营

中国商务部周五发布“十四五”利用外资发展规划提出，要推进更高水平对外开放，压减外商投资准入负面清单。逐步放宽外商投资股比限制，在更多领域允许外资控股或独资经营。放宽重点领域准入门槛。有序推进电信、互联网、教育、文化、医疗等领域相关业务开放。

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规划称，“‘十四五’时期，利用外资规模位居世界前列，利用外资大国地位稳固，利用外资结构持续优化，与对外投资、对外贸易、促进消费的联动作用进一步加强。”

规划提出，推动放宽外商投资法律、运输等行业业务范围、人员资质等要求。稳妥推进银行、证券、保险、基金、期货等金融领域开放。稳步深化资本市场对外开放，放宽优质外国投资者对上市公司战略投资条件。

同时，持续减少市场准入限制。进一步缩减市场准入负面清单，减少仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业及文化、体育和娱乐业等领域准入许可事项，降低市场准入门槛。

路透社报道，商务部官方网站周五刊登规划全文中显示，计划到2025年，“十四五”时期实际吸收外商直接投资累计7,000亿美元；2025年高技术产业吸收外资占比达到30%(2020年时为29.6%)，自贸区港吸收外资占比达到19%左右（2020年时为17.9%）。

中国商务部：今年外资企业进的多 出得少

中国商务部外资司司长宗长青周五在商务部“十四五”利用外资发展规划暨稳外资工作专题新闻发布会上指出，中国前三季度吸收外资保持较快增长，如无特殊情况，中国全年吸收外资规模将突破1万亿元人民币，按美元计有望超过1,600亿美元，能够实现全年稳外资目标；总体看，外资企业进的多、出的少，中国市场对外资持续保持较强吸引力。

宗长青，当前稳外资外部环境依然复杂严峻，主要有全球疫情仍在持续演变和国际产业链供应链深度重构两大不确定因素，从国内看，中国土地、资源等要素供求关系趋紧，成本持续攀升，传统比较优势弱化。

尽管如此，宗长青说：“但中国吸收外资仍有不少有利条件,”

他并称，随着全球跨国投资反弹、全年跨国投资将好于预期，加之中国经济发展持续稳定向好，中国对外资的“磁吸力”与日俱增。