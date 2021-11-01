富时罗素考虑对富时中国A50指数作出重大调整

据英国《金融时报》11月1日报导，富时罗素(FTSE Russell)正考虑对其富时中国A50指数进行重大调整，包括可能将该指数的成分股数量增加一倍。新加坡交易所一款得到广泛使用的中国期货产品以该指数为基础。此前，香港交易所打破了其竞争对手对这一非常受欢迎的交易的垄断地位。

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富时罗素(FTSE Russell)首席执行官斯塔尔（Arne Staal）表示，可能会调整富时中国A50指数，以回应投资者的反馈。斯塔尔指出，该公司可能会根据投资者的反馈意见调整其富时中国A50指数，正在考虑的变化包括扩大指数，有可能将现有50家公司扩大到100家公司。

斯塔尔称，“市场在变化，经济在变化，指数也需要更新，以反映投资者今天所寻找投资机会的透明度。”斯塔尔说，他希望该指数能够尽可能保持相关性。根据富时罗素和新加坡交易所的数据，新加坡交易所A50指数期货的交易量同比增长20%，达到930万份合同。

据了解，富时中国A50指数涵盖了在上海和深圳上市的50家最大公司，其中包括全球市值最高的白酒集团贵州茅台，以及中国最大的民间保险公司平安保险。路透社指出，近期中国经济因煤炭短缺和地产商流动性紧张而受到干扰，加剧了中国股市的波动性，突显出全球投资者对对冲工具的需求日益增长。今年以来，全球投资者已向中国股市注入了数百亿美元资金。