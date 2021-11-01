耶伦：期待中国完成贸易协议承诺 对等降低关税或有助于缓解通胀

美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）最新在受访时表示，美国期待中国履行其在前总统特朗普时期签署的“第一阶段”贸易协议中的承诺，但可能会考虑最终以对等的方式降低一些关税。

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耶伦在接受路透社采访时说，关税往往会提振国内价格，提高消费者和企业从铝和钢铁等投入中获得的成本，这意味着降低关税会产生“抑制通货膨胀”的效果。耶伦和其他官员坚持认为，美国目前的价格飙升是供应链瓶颈和能源价格上涨的结果，但她认为目前的通货膨胀应该在2022年下半年缓解。

北京方面多次敦促拜登政府取消特朗普时期的对华贸易关税。美国官员已经恢复了有针对性的关税排除程序，美国贸易代表戴琪10月4日在演讲中宣布该措施时表示，“我们将确保现有的执法结构以最佳方式服务于经济利益，保持开放的可能性，以便在必要时进行额外的排除程序。”但迄今为止，拜登政府还没有着眼于更广泛的取消关税。

当被问及对中国商品征收关税是否有助于缓解通货膨胀压力时，耶伦说，一般来说是这样的，但华盛顿也在等待中国兑现其承诺，根据2020年2月生效的美中“第一阶段”贸易协议，额外购买2000亿美元的美国商品和服务。

耶伦说，“我们的贸易代表已经说过，我们会考虑额外的关税削减。”她说，“我们希望看到中国履行他们在第一阶段（协议）作出的承诺，但稳定并可能最终以对等的方式降低一些关税可能是一个理想的结果。”

美国官员10月30日宣布，美国已与欧盟达成钢铝关税协议，以终止特朗普2018年对钢铝进口施加关税引发的争议，移除了欧美关系的一个障碍，避免欧盟对美国实施报复性关税。