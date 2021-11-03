字节跳动创始人张一鸣卸任董事会主席

据路透社11月3日引述一名知情人士的话报导称，字节跳动创始人张一鸣在5月宣布辞去首席执行官(CEO)职务后，已经卸任该公司董事长。

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该知情人士说，新任CEO梁汝波已接任字节跳动公司的董事会主席。目前还不清楚张一鸣何时放弃的董事长头衔，以及他在公司超过50%的投票权是否有任何变化。在张一鸣领导字节跳动期间，该公司发展到10万名员工，成为世界上最有影响力的媒体平台之一。

11月2日，字节跳动发出内部信，启动新一轮组织架构调整。梁汝波首次以该公司CEO的身份出现。梁汝波在内部信中宣布，字节各业务将被划归六大板块，分别是抖音、大力教育、飞书、火山引擎、朝夕光年和TikTok，板块负责人均直接向他汇报。

报导指，其中最引人关注的是，抖音整合今日头条和西瓜视频，以及搜索、百科及国内垂直服务等业务。未来，抖音板块将负责国内信息和服务业务的整体发展。此外，周受资将卸任字节跳动首席财务官（CFO），以集中精力担任旗下视频分享平台TikTok的首席执行官。目前字节跳动正在重组业务。

总部位于北京的字节跳动成立于2012年，旗下热门应用抖音和其国际版TikTok风靡全球。上一轮融资对这家非上市公司的估值约为1400亿美元，但据彭博新闻报导，今年早些时候字节跳动在非公开交易中的估值约为2500亿美元。彭博亿万富翁指数显示，张一鸣身家约合445亿美元，在全球富豪排行榜上名列第31位。