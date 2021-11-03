美欧英印等领导人参加“重建更好世界”全球倡议会议

美国总统拜登、欧盟委员会主席冯德莱恩、英国首相约翰逊和印度总理莫迪等领导人11月2日在苏格兰参加联合国气候变化大会之际，当天共同出席并探讨了此前由七国集团发起的“重建更好世界”（B3W）全球基建倡议会议。

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拜登在讲话中称，“我们聚集在第26届联合国气候变化大会上，强调我们今天所做的选择--我指的是今天--将在未来几十年里产生共鸣。当涉及到基础设施时，这一点尤其真实。”他说，“例如，今天选择建造一个煤厂而不是太阳能或风力发电场可能意味着再燃烧30年的化石燃料。扩建一条公路而不是投资于公共交通，可能会塑造一代人的城市和该城市的碳足迹。”

拜登称，“在这决定性的十年里，我们所做的每一个选择--我的意思是，从现在到2030年都必须使我们更接近，更接近而不是使我们远离到2050年实现净零排放的可持续道路。”他说，“当我在6月与我们的七国集团伙伴一起宣布‘重建更好世界’倡议时，这种认识是最重要的。”

拜登指出，“但从这个角度来看，‘重建更好世界’倡议、英国的‘清洁绿色’倡议、（欧盟的）‘全球门户’和‘清洁绿色’倡议都是都是七国集团伙伴之间为提供高质量、可持续的基础设施所做的共同努力的一部分。”他说，“我也要感谢冯德莱恩的‘清洁绿色’倡议。”拜登说，“‘重建更好世界’将表明，我们可以发展经济，应对气候变化，并为我们所有的孩子留下一个更好、更清洁、更宜居的地球。”

拜登演讲结束后，冯德莱恩发言表示，“全球对气候友好型基础设施的需求是巨大的。根据世界银行的戴维∙马尔帕斯（世行第13任行长）的说法，为了弥补世界基础设施的差距，我们每年将需要1.3万亿欧元的投资，每年。这就是为什么我赞扬你的努力，总统先生，亲爱的乔，关于‘重建更好世界’；以及‘清洁绿色’倡议，鲍里斯。这就是我们需要的这种领导力，我们需要这种重要的倡议。”

冯德莱恩指出，“本着同样的精神，欧洲正在发起‘全球门户’倡议。这是我们的战略，旨在促进对连接我们的世界的投资，建立在我们共同的价值观之上，并对透明度和包容性作出强有力的承诺。”她表示，欧盟该倡议的规模是全球性的，“从非洲到拉丁美洲到印太地区。它阐明了21世纪合作的积极愿景。它建立在平等层面的伙伴关系上。”冯德莱恩说，“因此，‘全球门户’倡议和‘重建更好世界’倡议以及‘清洁绿色’倡议不仅是互补的，而且甚至是相互加强的。”

冯德莱恩谈到，“因此，我认为，总统先生，亲爱的乔，你所举的与南非的新倡议的例子是一个杰出的和模范的例子。美国、英国、德国、法国和欧盟共同发起这个‘与南非的公正能源过渡伙伴关系’，与西里尔·拉马福萨（南非）总统联手，在财政上支持南非从化石燃料过渡到清洁能源，这确实是一个很好的展示。我认为，这种伙伴关系，我希望，将成为与其他国家建立类似伙伴关系的蓝图。我期待着我们的讨论。”

英国首相约翰逊则在讲话中称，“今天，英国很自豪地通过我们的‘清洁绿色’倡议为这些努力做出了贡献。”他说，“通过将我们的绿色工业革命推向全球。我们正在投资超过30亿英镑。并动员类似数额的私人资金 以支持像抗旱农业这样的技术，而投资者一直不愿意单独承担这些风险。”

约翰逊介绍称，“我们正在为越南的可再生能源投资绿色债券，以及布基纳法索、巴基斯坦、尼泊尔和乍得的太阳能发电。”他说，“我们正在向世界银行和非洲开发银行提供担保，为印度和非洲的绿色基础设施释放高达22亿英镑的新资金。”他补充说，英国在与南非总统合作，“以实现他对更快、更绿色增长的雄心勃勃的愿景，帮助领导一个85亿美元的合作项目，使目前世界上碳密集度最高的能源系统去碳化，并通过扼制国际煤炭融资。”

英国外相特拉斯周二还宣布，东南亚国家将受益于英国的一项1.1亿英镑的新资金，以用于清洁基础设施和支持该地区更好地建设。特拉斯称，“与我们的亚洲朋友共同投资，为英国本土提供就业和机会，并将帮助世界实现其气候目标，而且还将通过支持符合国际标准的高质量基础设施交易，推动发展中国家的增长。”她说，“东盟是全球英国战略的一个重要合作伙伴，我期待着深化我们的关系，并将这种关系带入一个大胆的新时代。”

据印度外交部介绍，莫迪在会上发言中提出，在发展基础设施建设中需要确保4个方面，即气候复原力，纳入传统知识；优先考虑穷人和弱势群体；以及尊重所有国家的主权和领土完整的可持续和透明的资金。据了解，印度一直反对中国在 “一带一路”倡议下在其周边地区建设基础设施。报导称，中国和巴基斯坦正在建设许多基础设施项目，包括在印巴争议的克什米尔地区。