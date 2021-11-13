马达加斯加调查电力行业腐败

马达加斯加（Madagascar）是位于印度洋西部的一个非洲岛国。打击贪腐行为的非政府组织透明国际（Transparency International）针对马达加斯加电力领域的腐败，发起了一项名称为(Lumière obscure）的调查行动。马达加斯加有雄心在2023年前，把通电率提升至50%。

广告 继续浏览后续

本台RFI法文网2021年11月12日周五报导，<暗光>(Lumière obscure)是透明国际组织（Transparency International）在马达加斯加不同地区发起的一项调查的名称。这项调查凸显了公营马达加斯加国家水电公司Jirama内存在的徇私舞弊和治理不善。

Image RFI Archive / la Jirama, compagnie d'électricité et d'eau de Madagascar 公营马达加斯加国家水电公司 Dr / Image RFI Archive

据本台RFI通讯员莱蒂西娅（Laetitia Bezain）发自安塔那那利佛（Antananarivo）的消息，有损公营马达加斯加国家水电公司Jirama，偏袒部分为其提供能源的私营企业，导致债台高筑。这些合同的债务金额高达1.55亿欧元。

透明国际组织（Transparency International）在马达加斯加的女负责人解释说，在调查中，部长本人承认，Jirama给这些公司支付了巨额款项。他们知道只履行了合同协议输送的一半电力。而公营马达加斯加国家水电公司Jirama仍然还是需要全额支付。对某一单方片面有利的合同（contrats léonins）大幅增加是公营马达加斯加国家水电公司Jirama问题反复发生的根源。

透明国际组织（Transparency International）特别提到位于马达加斯加东部的海港城市图阿马西纳（Tamatave）的一份电力供应合同。调查指出，这一本应每天向Jirama输送电力32兆瓦的合同，实际只有19兆瓦。透明国际组织（Transparency International）在马达加斯加的女负责人表示，这只是腐败问题的冰山一角。因为，如果没有连续的权力首肯，这些合同是无法签署的。Jirama是一家国家企业，显然，能源部总有权审核这些合同。所以，给人的感觉是，这些合同之所以能够达成，是为了保护，或可能是为了服务于少数人的利益。那些电力生产企业。然后，这些企业又为总统候选人的竞选活动提供财政支持。

Image RFI Archive / Port de Tamatave, principal port de Madagascar, à l'est de l'île, où transitent près de 80% des marchandises de et vers l'étranger. 位于马达加斯加东部的海港城市图阿马西纳（Tamatave） © RFI / Sarah Tétaud

面对透明国际组织（Transparency International）的质疑，相关电力供应商回答说，合同双方协议要对发动机开展大维修的工作，导致功率上的波动。这些检查工作在很大程度上还受到Jirama未能按时付款的影响。公营马达加斯加国家水电公司Jirama的大部分业务是由私营公司展开。三十多家公司售于其能源。给人的印象是，有人真的想要保持Jirama的这种地位，并竭尽全力让其电力设施无法运营，以便独立生产商可以提议救急。还有各种佣金，偷窃燃油，倒卖设备，为企业领导支付的巨额津贴，而且来由不明。

透明国际组织（Transparency International）呼吁尽快展开行业整顿。马达加斯加目前仅有17%的民众享有电力，国家有雄心要在2023年前把通电率提高到50%。