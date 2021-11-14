对华竞争法案立法停滞 舒默：或纳入国防授权法案一并表决

自华盛顿方面消息，美国国会参议院多数党领袖、民主党人舒默（Chuck Schumer）在11月14日的一封信中表示，参议院很可能在本周对《2022财政年度国防授权法案》进行表决，并将此前经该院通过的《美国创新和竞争法案》（USICA）版本纳入国防授权法案加以通过。他称，这将使在众议院审议停滞的《美国创新和竞争法案》的谈判能够在年底前与国防授权法案一起完成。

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舒默在信中说，随着众议院推后对《重建更好法案》的审议，因为该法案在等待国会预算办公室的综合评分以安抚众议院的温和派，参议院可能在本周审议《2022财政年度国防授权法案》。舒默说，参议院还可能将此前获得两党支持在该院通过的《美国创新和竞争法案》文本添加到《国防授权法案》中，希望能同时完成这两项立法工作。

舒默写道，“我已经与两党的参议员进行了多次交谈，这样做似乎得到了相当广泛的支持，这将使与众议院的《美国创新和竞争法案》谈判能够在年底前与《国防授权法案》一起完成。”6月8日，美国参议院以68票赞成、32票反对的表决结果通过了由舒默主推的《美国创新和竞争法案》。

据悉，舒默面临着来自共和党人和众议院军事委员会主席亚当·史密斯（Adam Smith）等知名民主党人，就推迟参议院推进众议院9月通过的《2022财政年度国防授权法案》的审查压力。美国国会要在年底前将该法案送到总统拜登的办公桌上签字，而参议院需要在两院组成一个委员会来解决两份法案版本之间的分歧之前通过该项立法。