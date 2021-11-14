耶伦：密切关注中国对房地产业风险的管控

美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）11月14日在由哥伦比亚广播公司播出的采访中表示，减免对华贸易关税可帮助缓解美国近期的物价上涨趋势，正如美国贸易代表戴琪所说，拜登政府正在审议美中“第一阶段”贸易协议的执行状况，并承认在某些领域降低关税的要求。耶伦说，减免关税当然是正在考虑的事情。她还指出，拜登政府正在密切关注中国政府对房地产业风险的管控。

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美国劳工统计局11月10日公布了10月份的经济数据，其中居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.2%，这是自1990年以来最快的年度涨幅，而且相比9月的5.4%显著提速。据由《华盛顿邮报》和美国广播公司新闻合作的最新民调显示，拜登总统的总体支持率降至新低，为41%，低于6月份的50%和9月的44%。大约53%的受访者表示不支持拜登。

根据调查，如果当下举行中期选举，将有46%的成年人支持共和党议员，43%的人支持民主党。在登记选民中，51%会选择共和党人，41%选择民主党人。调查显示，大约一半美国人和政治独立人士将通胀加速归咎于拜登。超过60%受访者认为，已上任10个月的他并没有取得多少成就，其中包括71%的独立人士。

在美国哥伦比亚广播公司周日播出的《面对全国》节目中，记者向耶伦提问，“你曾说过，通货膨胀可能会伴随我们到明年下半年。你是否有信心，在我们进入明年11月和选举日时，物价将会向普通美国人下降？”耶伦回答说，“这真的取决于疫情大流行。疫情大流行一直在为经济和通货膨胀发号施令。如果我们想降低通货膨胀，我认为继续在防治疫情大流行方面取得进展是我们能做的最重要的事情。”

耶伦回答说，“我认为，重要的是要认识到，这种通货膨胀的原因是疫情大流行。它关闭了......几乎关闭了我们的经济。它将失业率提高到近15%，而我们一直在配合和启动中开放。疫情大流行对我们看到的通货膨胀的影响确实负有责任。它导致了对产品需求的急剧增加。”

耶伦说，“家庭无法在服务上花费，外出就餐和旅行。他们留在家里，更多地在家里工作。他们将支出转移到商品上，导致对产品的需求激增。尽管美国和全球的产品供应已经增加，但没有像需求那样多”。她说，“拜登总统当选后的首要任务当然是接种疫苗，试图击败疫情大流行，让人们重新开始工作。我们通过了美国救援计划，当你想到如果没有这个计划会发生什么时，我的意思是，失业率已经从近15%下降到现在的5%以下，这是多么大的成功。”

耶伦说，“美国人对就业市场感到有信心。辞职人数增加到了创纪录的水平，这是一个迹象，表明人们正在获得外部报价。他们正在看到工资增长。这是没有必要发生的事情，它真正反映了我们给予美国人的支持，使他们能够保持消费并度过这场大流行病。”她说，“但是，随着供应的中断和这种需求对产品的巨大转变，我们看到一些基础广泛的价格上涨。我们有半导体的短缺；这确实造成了新车和二手车价格上涨，汽车产量下降”。记者举例称，美国的二手车同比增长26%，汽油增长50%，鸡蛋12%，牛奶6%，咖啡6%。

就记者提问，“这什么时候会好转？那些峰值什么时候会减弱？ ”耶伦表示，“当经济从新冠疫情中充分恢复时，需求模式，人们回到外出就餐，更多旅行，在服务上花费更多，对产品和商品的需求开始恢复正常。而且，劳动力供应也受到了疫情大流行的影响。劳动力参与率下降了，还没有恢复。 ”

耶伦说，“可能很多人仍然担心工作的健康后果。儿童护理安排可能会被打乱。但是，当劳动力供应正常化和需求模式正常化时，我预计，如果我们在明年下半年的某个时候成功防治疫情大流行，我预计价格会恢复正常。”采访中，记者问，“就近期的救济而言，中国领导人已多次要求取消特朗普时代的关税。如果拜登政府这么做，会不会让东西变得更便宜？”

耶伦说，“这将带来一些变化。关税确实倾向于提高国内价格。我们征收这些关税；特朗普总统和他的政府是作为对不公平贸易做法的报复------。”就记者提出是否应维持这些关税的提问，耶伦表示，“你知道，我们已经说过，美国贸易代表戴琪已经说过，我们正在重新审视‘第一阶段’的贸易协议，并承认在一些领域降低关税的要求。因此，这当然是正在考虑的事情。”

记者问，“同样关于中国的问题，人们对中国的有毒债务和潜在的雷曼兄弟时刻感到担忧。你对目前中国内部发生的事情给世界其他国家带来的风险有多担心？你有信心中国能控制它吗？”耶伦说，“这是我们正在密切监测的重要事情。中国有一个房地产--房地产行业的公司杠杆率过高，这是中国正在努力处理的事情。房地产是中国经济的一个重要部门。它占到需求的30%左右。”

耶伦补充说，“当然，中国的经济放缓会产生全球影响。中国的经济规模很大，如果中国的经济放缓超过预期，肯定会对许多通过贸易与中国有联系的国家产生影响。”就记者问她是否相信中方现在就能控制相应风险的提问，耶伦补充说，“他们肯定在努力做到这一点，这也是我们密切关注的事情。”