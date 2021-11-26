彭博社：中国或要求滴滴全球退出华尔街

彭博社周五表示，在北京和华盛顿之间的技术竞争背景下，同时担心敏感数据泄露，中国当局已经要求今年夏天以来一直在华尔街上市的滴滴全球拟定退出华尔街的计划。

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滴滴在中国的叫车服务（VTC）市场中占据主导地位，但今年7月以来，它也一直是中国行政调查的目标，原因据说与其收集私人数据有关。滴滴受到的挫折始于其今年6月底在纽约证券交易所上市时筹集了44亿美元，法新社报道指出，中国政府并不支持这一举措。由于担心敏感数据被转移到美国，中国当局随后对滴滴采取了史无前例的限制措施：禁止在中国下载其应用程序。但已经在手机上安装了它的用户仍然可以继续使用。

彭博社周五援引 "接近此事 "的消息来源说，中国政府现在希望滴滴退出纽约证券交易所。该报道称，中国互联网监管机构已经要求滴滴制定这方面的建议，然后必须得到政府的批准。

分析认为，这一决定如果得到确认，将标志着中国初创企业的一个转折点，这些企业长期以来一直被鼓励在美国筹集资金以进行扩张。

同时，在与华盛顿的竞争日益激烈的情况下，特别是在技术领域，北京现在担心其科技巨头积累的关键数据可能会泄漏到海外。最近几个月，中国一直在努力收紧其公司在国外上市的条件。特别是北京希望对网络安全风险进行彻底审查，这是一个先决条件。

法新社指出，在经济民族主义的背景下，共产党政权也在鼓励其公司在国家市场上市，且刚刚在北京开设了一个新的证券交易所，旨在为中小企业，特别是那些活跃在新技术领域的企业服务。

ling路透社报道，滴滴出行和中国网络空间管理局没有回应路透社的评论请求。持有滴滴少数股权的软银公司的股票下跌超过5%。报告说，正在考虑的建议包括直接私有化或在香港发行股票，然后在美国退市。