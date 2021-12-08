欧盟推出反经济胁迫工具 ：正与立陶宛政府保持密切联系

欧盟委员会执行副主席、贸易专员东布罗夫斯基（Valdis Dombrovskis）12月8日与欧盟外交与安全政策高级代表兼欧委会副主席博雷利（Josep Borrell ）发表联合声明表示，“欧盟已经被告知，立陶宛的货物没有通过中国海关清关，立陶宛的进口申请被拒绝。我们正与立陶宛政府保持密切联系，并通过在北京的欧盟驻华代表团及时收集信息。我们也正在与中国当局联系，以迅速澄清情况。”

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东布罗夫斯基和博雷利通过声明表示，“欧盟内部的统一和团结仍然是在我们与所有国家的关系中维护我们的利益和价值观的关键。欧盟愿意站出来反对对任何成员国施加的各种政治压力和胁迫性措施。中国与欧盟个别成员国双边关系的发展对欧盟与中国的整体关系有影响。”

声明称，“如果收到的信息得到证实，欧盟还将评估中国的行动是否符合其在世界贸易组织下的义务。欧盟仍然致力于其‘一中政策’，并承认中华人民共和国政府是中国的唯一政府。在这一长期既定的政策框架内，欧盟将在共同关心的领域与台湾进行合作和交流。”

欧盟委员会周三正式推出了一项新的反胁迫工具 (ACI)，以打击第三国使用经济胁迫的行为。据欧盟委员会介绍，“这一法律文书是对欧盟及其成员国近年来成为蓄意经济压力的目标的回应。它加强了欧盟的工具箱，并将使欧盟能够在全球舞台上更好地保护自己。”

欧盟委员会表示，“该工具的目的是阻止各国限制或威胁限制贸易或投资，以使欧盟在气候变化、税收或食品安全等领域的政策发生变化。反胁迫工具旨在通过对话作为第一步，缓和并促使停止具体的胁迫性措施。”

欧盟委员会称，“欧盟采取的任何反措施将只在没有其他办法解决经济恐吓的情况下作为最后的手段使用，经济恐吓可以有多种形式。这些形式包括国家对欧盟使用明确的胁迫和贸易保护工具，对来自某个欧盟国家的货物进行选择性的边境或食品安全检查，以及抵制某些原产地的货物。其目的是维护欧盟和成员国做出政策选择和决定的合法权利，防止对欧盟或其成员国的主权进行严重干涉。”

欧盟委员会称，“欧盟将直接与有关国家接触，以停止经济恐吓。如果经济恐吓没有立即停止，新的文书将允许欧盟迅速和有效地作出反应，为每一种情况提供量身定制和相称的反应，从征收关税和限制来自有关国家的进口，到限制服务或投资或限制该国进入欧盟内部市场的步骤。”

东布罗夫斯基强调，“在地缘政治紧张局势加剧的时候，贸易正日益被武器化，欧盟及其成员国成为经济恐吓的目标。我们需要适当的工具来应对。通过这项提案，我们发出了一个明确的信息，即欧盟将坚定地捍卫其利益。这种反胁迫工具的主要目的是作为一种威慑。但我们现在也有更多的工具可以在被逼迫时采取行动。这一工具将使我们能够应对未来几十年的地缘政治挑战，保持欧洲的强大和敏捷。”

据了解，东布罗夫斯基当天在宣布推出反胁迫工具的记者会上还提到了立陶宛和中国之间的贸易纠纷。他说，立陶宛的案例“显然可以成为做评估是否构成经济胁迫的一个理由。”

具体到立陶宛问题，东布罗夫斯基斯说，欧盟“已经在与中国当局接触，以迅速澄清情况”。他补充说，“欧盟准备好抵制适用于任何成员国的所有类型的政治压力和胁迫措施。”东布罗夫斯基在记者会最后表示，“我们正与立陶宛和中国当局保持密切联系--目前正在评估可能的下一步行动。"