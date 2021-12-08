美国不返CPTPP但将筹组“印太经济架构” 台湾喊要加入

在美国政府宣布不重返CPTPP，将组成“印太经济架构”后，台湾总统蔡英文今（8）日晚间出席“台湾美国商会70周年庆祝活动”表示，台湾9月申请加入“跨太平洋伙伴全面进步协定”，受到新西兰等国欢迎，她也期盼加入日前美国宣布的“印太经济架构”，在数位经济、供应链韧性、基础建设、出口管制及洁净能源等关键领域扮演重要角色。

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据新头壳今天报道称，美国不返CPTPP将筹组“印太经济架构”，蔡英文喊加入。

据蔡英文说，很高兴在此与各位共同欢庆美国商会在台成立70周年。台湾美国商会不只见证了台湾的经济发展和转型，也支持台湾迈向民主化，从威权体制转变为充满活力的民主政体。在台湾挺过历史挑战的过程中，台湾美国商会一直是值得信赖的朋友和不可或缺的伙伴。

蔡英文说，此外，台湾在经过多年准备后，于今年9月申请加入“跨太平洋伙伴全面进步协定”（CPTPP），受到新西兰等国家的欢迎，希望借由加入这个贸易体，可以进一步为区域经济的发展与复苏做出贡献。

蔡英文说，也期盼加入日前宣布的“印太经济架构”（Indo-Pacific economic framework）。台湾做为亚洲科技中心，经济多元且灵活，可在数位经济、供应链韧性、基础建设、出口管制及洁净能源等关键领域扮演重要角色。希望台湾美国商会在这些重要的领域提供支持与协助，并期待两国产业和企业能够继续合作。

包括台湾美国商会会长金奇伟（C. W. Chin）、执行长魏立安（Andrew Wylegala)、美国在台协会台北办事处处长孙晓雅（Sandra Oudkirk）、总统府秘书长李大维、国家安全会议秘书长顾立雄、行政院副院长沈荣津、政务委员邓振中、政务委员兼国家发展委员会主任委员龚明鑫、外交部长吴钊燮、财政部长苏建荣、经济部长王美花、科技部长吴政忠、卫生部长陈时中、国家通讯传播委员会主任委员陈耀祥、新北市长侯友宜、桃园市长郑文灿、新竹市长林智坚等亦出席是项活动。

消息未提台湾政界各地方官员或反对党要人是否出席庆祝活动。

该报道配图照片说，台湾总统蔡英文和美国在台协会台北办事处处长孙晓雅、桃园市长郑文灿等人在台湾美国商会70周年庆祝活动中，一起吃由美猪作成的汉堡。消息说，台湾即将举行4项公投，其中包括要不要进口美国莱猪的选项公投。