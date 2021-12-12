佩洛西：授予中共WTO成员资格 世界把交易置于理想之上

2001年11月10日，中国在卡塔尔首都多哈召开的第四届世贸组织（WTO）部长级会议上被接纳为世贸成员，12月11日中国正式入世。美国国会众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）星期六在推特上称，“正如我当时预测的那样，这一决定对我们的工人来说是经济上的失败，对我们的价值观来说是道德上的失败，在这一决定上，世界把交易置于理想之上。”

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中国的“复关”（关贸总协定）和入世谈判大致可以划分为两个阶段。第一阶段是从1987年10月22日关贸总协定中国工作组第1次会议在日内瓦举行、确定工作日程，到1992年10月。第二阶段是从1992年10月到2001年9月，是谈判实质阶段。具体谈判分为两部分，一部分是双边谈判，另一部分是多边谈判，两者同时交叉进行。

经双方多次接触后，1999年11月10日至15日，中国政府代表团同美国政府代表团在北京就中国加入世贸组织问题举行谈判。11月15日，双方签署中华人民共和国政府和美利坚合众国政府关于中国加入世贸组织的双边协议。至此，中美两国正式结束了双边谈判，为中国加入世贸组织铺平了道路。

佩罗西称，“20年前，通过授予其世贸组织成员资格，世界给了中共一张空白支票，让其违背市场承诺，欺骗美国工人，同时剥削自己的工人。正如我当时预测的那样，这一决定对我们的工人来说是经济上的失败，对我们的价值观来说是道德上的失败，在这一决定上，世界把交易置于理想之上。”

佩罗西表示，“美国工人必须是我们贸易政策的核心。民主党人正在采取行动，创造美国的就业机会，促进我们的全球竞争力，修复供应链并保持世界上最好的劳动力，同时要求中共对侵犯人权和违背贸易承诺负责。”

中国常驻世贸组织代表李成钢日前在接受路透社采访时表示，中国在世贸组织仍将是一个发展中国家，但将放弃一些针对发展中国家的优惠待遇，这对其贸易伙伴来说是个重大转变。

李成钢表示，尽管经济增长强劲，但由于持续的贫困问题，中国仍然认为自己是一个发展中国家，但中国将在农业和金融服务等“一些领域”寻求剥离。

李成钢说，“我们不会要求特殊与差别待遇(SDT)的空白支票。我们将仔细评估我们的需求。”他表示，在削减渔业补贴以促进全球鱼类资源的重大谈判中，中国作为一个主要渔业国家，可能会放弃所有此类豁免。

李成钢在采访中拒绝透露，根据世贸组织规则，中国将在何时、在何种条件下完全放弃将自己视为发展中国家。

包括美国、澳大利亚和日本在内的世贸组织成员在10月份的一次贸易评估中对中国提出了其他批评，指出中国对国有企业提供补贴，并称这些补贴违反了中国2001年的入世条件。

李成钢强调，在降低关税税率和开放服务业等方面，中国已经超越了一些入世标准。他说，“我们将对批评保持开放的态度，但批评应该是合理的，应该是建设性的。”