应对持续威胁、军事应用和侵犯人权 美商务部将中国等多国37家机构列入“实体清单”

美国商务部网站周四（12月16号）消息称，美国商务部工业与安全局 (BIS)采取行动，应对中华人民共和国开发和部署生物技术和其他技术对美国国家安全和外交政策构成的持续威胁，军事应用和侵犯人权，共有37个实体被列入被指控参与 "违反美国外交政策和国家安全利益 "活动的公司名单。法新社报道指出，华盛顿对中国公司实施新制裁原因与新疆维吾尔族人权有关。

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美国商务部长吉娜-雷蒙多在一份声明中说： "生物技术的科学研究和医疗创新可以拯救生命"，“不幸的是，中华人民共和国选择使用这些技术来控制其人民，压制少数民族和宗教团体的成员。我们不能允许支持医学科学和生物技术创新的美国商品、技术和软件被转用于违背美国国家安全的用途”。

法新社指，共有37个实体被列入被指控参与 "违反美国外交政策和国家安全利益 "活动的公司名单，中国企业占绝大多数。根据将于周五在官方公报上公布的文件，该名单包括中国公司，也包括来自格鲁吉亚、马来西亚和土耳其的几个公司，这些实体涉嫌将美国物品转移或试图转移到伊朗的军事计划中。

具体而言，华盛顿已决定限制对军事医学科学院及其11个研究机构的敏感出口，原因是它们进行生物技术工作，包括 "声称可能控制大脑的武器"。美国最新行动所针对的研究机构包括专注于输血、生物工程和毒理学的中心。

吉娜-雷蒙多说："美国将继续强烈反对中国和伊朗将有助于人类繁荣的工具变成威胁全球安全和稳定的工具的努力。“

声明说，这些 BIS 行动是在 2018 年出口管制改革法案及其实施条例出口管理条例 (EAR) 的授权下采取的。

美国商务部称，实体清单是 BIS 使用的一种工具，用于将受 EAR 约束的物品的出口、再出口和国内转移限制在合理认为涉及、已经涉及或造成重大影响的个人（个人、组织、公司）参与或参与违反美国国家安全或外交政策利益的活动的风险。对于在此最终规则中添加到实体列表中的实体，BIS 强加了适用于所有受 EAR 约束的项目的许可要求。此外，对于出口、再出口或在国内转移到本规则中添加到实体列表的实体，没有许可证例外。BIS 对这些实体实行拒绝推定的许可审查政策。

法新社报道指出，华盛顿对中国公司实施新制裁原因与新疆维吾尔族人权有关。

据人权组织报告，中国正在对新疆西北部地区以穆斯林为主的维吾尔族人口进行空前的监视。采用的技术包括DNA研究和面部识别的人工智能操作。

报道称，专家、证人和美国政府声称，超过一百万的维吾尔人等穆斯林正被监禁在营地里，目的是根除他们的伊斯兰文化传统，并强行将他们同化。美国称其为种族灭绝，并以人权问题为由，计划抵制明年北京冬季奥运会的官方代表。北京声称这是关于职业培训中心的问题，并声称与许多西方国家一样，在发生致命袭击后，政府正在寻求减少激进伊斯兰教的吸引力。