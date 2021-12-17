中国据报要求德国大陆集团停止使用立陶宛所造零部件

据路透社12月17日援引两位消息人士的话报导，在北京与立陶宛就台湾问题发生外交争端之际，中国正在向德国汽车零部件巨头大陆集团（Continental）施压，要求其停止使用立陶宛制造的零部件。

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立陶宛政府允许台湾设立“驻立陶宛台湾代表处”后，中国政府已宣布将两国外交关系降为代办级。立陶宛的执政联盟去年同意支持其所称的在台湾“那些为自由而战的人”。德国大陆集团是世界上最大的汽车零部件制造商之一，在立陶宛拥有生产设施，生产车门和座椅的控制器等电子部件，并向包括中国在内的全球客户出口。

为德国所有大型汽车制造商供货的大陆集团拒绝就中国政府是否要求其切断与立陶宛的联系发表评论。中国外交部否认中国政府曾向德国大陆集团施压，要求它们不要使用立陶宛生产的零部件，但表示其公司不再信任立陶宛。

报导提及，中国外交部回应称，中方一贯按照世贸组织规则行事。个别媒体炒作中方将立陶宛从报关系统中清除、暂停立陶宛自华进口贸易许可、施压跨国企业不得使用立陶宛生产的部件等消息均不属实。

中国外交部的一位发言人说，“‘一中一台’的做法严重干涉了中国的内部事务，严重侵犯了中国的核心利益。”该发言人说，“我听说许多中国公司不再将立陶宛视为一个值得信赖的合作伙伴，立陶宛必须反省自己，为什么立陶宛公司在中国的贸易和经济合作中面临困难。”

报导称，本月早些时候，一位高级官员和一个行业机构表示，中国已告知跨国公司断绝与立陶宛的关系，否则将面临被中国市场拒之门外。立陶宛与中国的直接贸易额并不大，但在该国以出口为基础的经济中，有数百家公司为销往中国的跨国公司生产家具、激光器、食品和服装等产品。

就这一消息，立陶宛外交部表示，“在立陶宛经营的公司已经成功地融入了国际供应链，所以中国的经济压力措施可能会对在立陶宛经营的公司造成各种干扰。”立陶宛外交部的发言人称，“我们密切关注、分析和评估每一个这样的案例，包括这些德国公司之间（发生的事情）。”该发言人补充说，立陶宛方面正在“寻找长期可持续的解决方案和恢复与中国贸易往来的方法。”

立陶宛总统吉塔纳斯·瑙塞达（Gitanas Nausėda）周四出席了在布鲁塞尔举行的欧盟首脑会议（欧洲理事会会议）。据立陶宛总统府的声明显示，瑙塞达向欧盟领导人介绍了立陶宛和中国之间关系的现状。他强调，立陶宛正处于严重的经济、政治和外交压力之下，并为立陶宛公司在中国市场的运作设置了障碍。

瑙塞达说，“立陶宛目前所处的情况再次表明，欧盟作为一个整体必须减少对中国的依赖。我们期待着欧盟在这个问题上的声援和支持。我们必须发出一个明确的信息，即经济压力不能被用于政治操纵，国家之间的关系必须基于国际法。”

欧盟委员会执行副主席、贸易专员东布罗夫斯基（Valdis Dombrovskis）周五在出席智库欧洲对外关系委员会的活动时提出，正在拟议中的全新的欧盟“反胁迫工具”将帮助欧盟捍卫其自身的利益。东布罗夫斯基说，“我们期望它的存在能够阻止经济恐吓--如果没有必要使用它，就是该工具成功的最好证明。”

就欧盟“反胁迫工具”的落实进程问题，东布罗夫斯基说，“我们期待着欧洲议会和欧洲理事会之间就该提案进行建设性的谈判。我记得，这两个机构都曾大声提出它们对胁迫问题的关切，因此在去年的《关于阻止和抵制第三国胁迫性行动工具的联合声明》中要求欧委会制定一个机制来阻止和打击胁迫。”

东布罗夫斯基说，“在这份声明中，两个机构还承诺及时审查该提案。利益相关者和公民仍然可以在（明年）2月7日之前对该提案提供反馈，我鼓励你们和其他利益相关者这样做。欧委会将向欧洲理事会和欧洲议会报告所收到的反馈意见。而且我重申，欧委会将非常注意在整个过程中保持这个新工具的平衡。”