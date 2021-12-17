美副国务卿：韩国是美国半导体供应链不可或缺的伙伴

自首尔方面消息，美国国务院负责经济事务的副国务卿何塞·费尔南德斯（Jose W. Fernandez）12月17日在首尔韩国外交部出席第6届韩美战略经济对话（SED）时表示，韩国在全球半导体供应链中是美方不可或缺的伙伴，相信韩国将更有作为。

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据韩联社报导，费尔南德斯提出，韩国拥有世界级水平的半导体产业技术人员，产品优质，投资透明，美国与韩国的合作有望创造出巨大价值。美国其间在全球半导体供应链方面为牵制中国不断强调韩国企业的重要作用。

韩国外交部第二次官（副外长）崔钟文在开场白中强调了经济安全事务的重要性。他说，当前科技问题与安全和地缘政治的关系愈发紧密。美国的“印太经济框架”是一揽子计划，将成为集韩美投资及出口管控、清洁能源计划、《全球甲烷承诺》于一体的概念。韩方将作为美国的同盟国，积极参与合作并作出贡献。

报导指，在当天的会议上，韩美两国就半导体等供应链重组、基础设施建设、疫苗卫生合作等议题进行广泛讨论，并决定在半导体、动力电池、核心矿产等领域合作构建稳定的供应链。双方还就共同投资第三国基建问题制定了详细的项目和执行计划。

此外，双方决定在第五代移动通信（5G）和新一代移动通信（6G）、量子、生物等核心新兴技术领域加强合作，并集中力量管控相关技术出口。另外，1976年签订、1999年修订的《韩美科学技术协定》也将反映最新动向，到明年年初完成修改。

报导称，韩国外交部官员表示，当天双方讨论的大部分议题都是美国为牵制中国而推进的内容，但会议并未直接或间接提及中国。费尔南德斯先前结束了对日本的访问后，于15日起开启为期三天的访韩之旅。

费尔南德斯周四在推特上表示，“美国和韩国昨天举行了第五届公私经济论坛。我很高兴发表讲话，并强调了我们美韩经济关系的重要性以及共同致力于合作应对21世纪的全球挑战。”据悉，他会见了斗山集团、GS建设、韩国现代工程等韩企高管，讨论它们对美投资等事宜。