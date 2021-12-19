美参院外委会两党领袖呼吁拜登政府强化亚太地区经贸合作

美国国会参议院外交关系委员会两党的资深参议员12月17日致信拜登政府，呼吁通过亚太经济合作组织(APEC)寻求在区域内达成数字贸易协定的可能性，因为参议员们担心美国在牵头制定该地区的关键贸易规则方面落后于中国。

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美国会参议院外委员会主席、民主党人梅嫩德斯（Bob Menendez）和副主席、共和党人里施（Jim Risch）在这份写给布林肯国务卿（Antony Blinken）的信中说，“我们写信敦促你利用亚太经济合作组织并与之合作......以鼓励在下一次领导人会议上取得强有力的成果。”

美参院外委会的两党领袖表示，拜登政府应与包括日本和澳大利亚等国家在内的其他亚太经合组织同行合作。他们指出，合作的优先事项包括促进“一套共同的技术标准，包括达成数字贸易协议的可能性”。信中还呼吁拜登政府提高半导体供应链和网络安全的效率，以及推进合作，减少对新兴市场的跨境投资障碍。

美两党参议员们的呼吁是在中国正在加强其在该地区的贸易外交之际发出的。中方现已申请加入由奥巴马政府筹划，并经特朗普政府退出的《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP) 。

美国也没有参加11月签署的涉及包括中国、日本和韩国在内的15个亚太国家的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP） 。就美国缺乏在印太地区经贸战略和政策的问题，美商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）11月17日表示，由拜登政府计划推出的“印度-太平洋经济框架”可能在明年初启动。

雷蒙多当时向媒体重申了拜登政府的立场，表示华盛顿希望打造一个超越CPTPP的经济框架，而加入CPTPP不是现阶段要参与的事务。她强调，美国将会非常认真地与印太地区的伙伴在经济上重新接轨，与该地区的友好国家建立合作框架，并且关注供应链、人工智能和气候变化等课题。