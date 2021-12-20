加驻华大使卸任后将出任全球第二大矿业企业董事长

英国和澳大利亚合资的力拓集团（Rio Tinto Group）12月20日宣布，该集团董事会决定由加拿大驻华大使鲍达民（Dominic Barton）担任这家全球第二大的矿业公司的新任董事长。

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力拓集团表示，鲍达民将于2022年4月4日加入董事会，于5月5日集团年度股东大会结束时出任董事长。力拓表示，鲍达民自2019年起担任加拿大驻华大使，在此之前，他在麦肯锡公司工作了30多年，担任过的职务包括全球管理合伙人和亚洲区负责人。

鲍达民是在乌干达出生的加拿大人，他在知名咨询公司麦肯锡公司工作了30多年，其中9年担任公司全球管理合伙人，6年担任亚洲区主席。2009年7月，鲍达民当选为麦肯锡公司董事长兼全球总裁，任期3年。2019年9月，鲍达民担任加拿大驻中国大使。

鲍达民在驻华大使任内经历了华为孟晚舟和加拿大“两个迈克尔”事件。该事件在今年9月最终得到解决后，10月12日加拿大媒体曝光了他稍早前敦促加拿大企业抓住中国崛起机遇的讲话，引发舆论反弹。12月6日，鲍达民发表声明称，已向加拿大总理特鲁多提出辞职，将于今年12月31日卸任。

鲍达民在加拿大商界以“亲华派”著称，他在担任大使之前和期间均因主要关注推动与中国加强贸易关系而受到反对党的批评。