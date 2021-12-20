德联邦工业协会批评中方就与立陶宛纠纷向德企施压

路透社12月17日援引两位消息人士的话报导，在北京与立陶宛就台湾问题发生外交争端之际，中国曾向德国汽车零部件巨头大陆集团（Continental）施压，要求其停止使用立陶宛制造的零部件。据英国《金融时报》20日报导，德国联邦工业协会(BDI)表示，“从长远来看，中国的升级是一个破坏性极大的自摆乌龙。”

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德国联邦工业协会表示，“中国对立陶宛采取的最新措施等同于贸易抵制，将影响整个欧盟。”该协会称，“德国在立陶宛的生产设施需要从中国进口的产品，以及从德国向中国出口的含有立陶宛部件的产品也受到影响。”该联合会是德国工业和工业相关服务提供者的核心组织。其代表德国40个行业协会和10多万家公司，约800万名员工。

德国联邦工业协会称，“从长远来看，中国的升级是一个破坏性极大的自摆乌龙。它表明，中国准备在经济上与‘政治上不受欢迎的’伙伴脱钩。对德国联邦工业协会来说，很明显，对作为欧盟单一市场核心的价值链的任何损害都是不能容忍的。”

不过，德国联邦工业协会也指责个别国家在处理台湾问题时与欧盟的政策“不一致”。中国是德国最大的贸易伙伴，在2020年有2130亿欧元的货物往来。德国联邦工业协会的声明强调，“与中国保持高水平的经济关系仍然很重要”。

报导称，立陶宛官员周五就相关问题会见了欧盟委员会的官员。欧盟正在准备这一纠纷向世界贸易组织（WTO）提起法律诉讼，这可能需要数月时间。

一位消息人士说，在58个国家拥有业务的德国大陆公司正在考虑将在立陶宛生产的物品通过其他国家运送，以进一步避免中国的限制。该公司拒绝发表评论。据一位行业代表称，另一家在立陶宛拥有大型工厂的德国供应商海拉(Hella)公司也在向中国出口方面遇到了困难，在中国有业务的小型公司也是如此。海拉公司没有立即回应评论请求。

德国经济部的一位发言人回应说，该部门了解大陆集团遇到的困难，并对事态发展表示“关切”，但没有详细说明德国新政府的计划。德国-波罗的海商会常务理事施罗德（Florian Schröder）介绍称，一些德国公司在进口或出口产品时遇到困难，一直在向该机构寻求建议。

施罗德说，“过去5年，我们一直在努力建立一个小型汽车供应商集群”。他补充说，“现在事情升级了，许多德国和立陶宛公司受到影响”。报导提及，欧盟方面正在收集证据，但许多公司担心，如果他们投诉，将被完全拒之于中国门外。