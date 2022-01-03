【视频】RCEP正式生效 全球最大自贸区启动

汇集亚洲15国的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）1月1日正式生效，这一由中国主导的全球最大自贸协定覆盖世界近三分之一人口。成员国希望协定的启动将提振疫情背景下经济的复苏。

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1月1日生效的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）15个成员国包括中国、日本、韩国、澳大利亚和东盟十国，但不包括美国和印度，是迄今为止世界最大的自贸协定，覆盖全球近1/3的人口、近1/3的GDP。协定取消了数千种产品的关税，简化了贸易程序，并为成员国提供互惠。最终目标是实现90%以上的货物贸易零关税，此外协定还涉及电子商务、知识产权和政府采购、投资等内容。

然而据法国电视France24报道指，RCEP对劳工和环境的要求没有达到欧盟国家所期望严格水平，而其中的许多国家（除中国之外）在其缔结的跨太平洋伙伴关系中已经达到了相关要求。

据专家估测，通过减少关税所促进的贸易及贸易转移，RCEP预计将使该地区贸易增长2%，即420亿美元。

协定的启动被视作是中国的一大成就，中国是该地区迄今为止最大的市场，拥有超过13亿人口。但“由于多种原因，北京多年来在该地区面临困境”，据法国24小时电视台驻香港记者奥利弗-法里分析指，"中国还未能在非地缘政治方面实现真正自证，而早期的一些经济举措，如"新丝绸之路"计划，虽然被高调宣传，但实际效果却没有预期的成功。而协定生效使得亚太地区与中国有相当复杂关系的国家，如日本、韩国、越南和澳大利亚之间首次达成了规模空前的贸易协议。"

新冠疫情肆虐两年多以来，受隔离、关闭边境、强制检疫和其他限制措施的影响，造成该地区数百万人失业，疫情也扰乱了世界各地的供应链，特别是制造业和航运业。而面对奥密克戎病毒新变体的爆发，众多国家被迫延迟重新开放边界及放松国际旅行限制。

该区域经济在2020年下降了1.5%之后反弹，据亚洲开发银行预测，在前一年疲软数据基数下，今年区域经济将可能有7%的增长。但这种上升势头从明年开始预计会减弱，增长将放缓至5.3%。

此外，新冠疫情也导致一些成员国延迟了对RCEP的签署批准。在2020年11月15个RCEP成员国领导人线上会议之后，中国于今年4月率先批准了该协议。印度尼西亚、马来西亚和菲律宾目前尚未批准签署，但预计三国将在此后很快批准签署。而缅甸由于2021年2月1日发生军事政变，虽然官方已经批准了该协定，但尚未被其他成员国所接受。

中国商务部副部长任鸿斌周四表示，北京已经为这一新协定的实施在国内做好了准备，对701条约束性义务均已做好履约准备，在商务部网站公布的一份新闻发布会记录中，任鸿斌说，“RCEP贸易协定正在慢慢改变游戏规则。""对于创造新的发展模式非常重要，也是我们经济开放的关键一步"。他说，RCEP将使成员国的经济更紧密地联系在一起，并 "大大提振疫情背景下经济复苏的信心"。

由中国主导的RCEP是针对发展中国家自贸协定，因为它促进了农产品和制成品的贸易，这些产品占这些国家出口的大部分。而对于美国及其他发达国家特别感兴趣的服务贸易和企业准入机会协定则涉及的内容很少。

RCEP最初谈判国家覆盖约36亿人。尽管印度在此后退出，但其最终仍覆盖了全球20多亿人口和几乎三分之一的贸易规模。

相比较，特朗普治下的美国、墨西哥、加拿大之间的北美自贸协定USMCA则覆盖了全球外贸量的28%，欧盟共同市场各成员国之间的贸易量则占全球外贸总量的18%，均小于刚刚生效的RCEP。

与任何贸易协定一样，RCEP也同样遭遇批评。印尼政府官员在最近YOUTUBE播出的立法听证会上敦促立法者尽快批准通过RCEP。但负责农业、环境、林业和海洋的委员会成员亚辛则质疑该国贸易部长穆罕默德-卢特菲加入该协议是否理智，他指出印度退出RCEP谈判的主要原因是担心中国进口产品会大量涌入其市场。而卢特菲对此回应说，加入RCEP将有助于促进该国出口，并吸引外国投资，他预期到2040年可因此增加外国投资17亿美元。

菲律宾贸易部长拉蒙-洛佩斯表示，预计菲律宾将会在1月份批准该协定，由于12月份政府忙于处理12月16日袭击该国的台风灾害，而未能及早批准。台风造成该国约375人死亡，目前仍有数十万人无家可归。分析指，RCEP实施后预计将在服务业创造众多就业，这对菲律宾这样一个严重对外输出服务业劳工的国家来说无疑具有巨大的吸引力。

菲律宾贸易部长表示，"RCEP将增加菲律宾的国内生产总值，减少贫困发生率。进一步为我们的出口打开市场准入，并提高我国制造业和出口商的竞争力“。他说："没有理由不批准RCEP，"，如果不被批准后果将是 "灾难性的"，因为投资者可能会更青睐RCEP成员国家