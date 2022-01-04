印尼煤炭出口禁令使全球煤炭市场感到不安 对中国印度等国家产生影响

据路透社报道，印尼在周三对其煤炭出口禁令进行评估之前警告称，其煤炭供应形势依然严峻。这一警告令全球煤炭市场感到不安。亚洲最大经济体的大部分电力都是由煤炭提供的。中国是世界上最大的煤炭消费国，中国的煤炭期货在周二飙升。印尼是电厂用煤的最大出口国，也是中国最大的海外供应国。

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2021年12月31日，印尼能矿部在一封信件中表示，为缓解当前煤炭供应紧缺问题，优先国内电力需求，自2022年1月1日至1月31日，印尼禁止煤炭出口，包括正在装的以及未装完的煤船，都应供给国家电厂。价格上涨是印尼煤炭出口禁令影响的首批迹象之一，该禁令威胁到中国、印度、日本和韩国等一些世界最大经济体的能源安全。

印尼总统佐科-维多多表示，煤炭开采商以及液化天然气生产商必须优先考虑国内供应，在出口之前需先确保印尼的能源安全。印尼财政部长英卓华表示，颁布禁令是为了避免扰乱印尼的经济从新冠疫情中复苏。该出口禁令波及亚洲经济强国--中国、印度、日本和韩国，Kpler公司的船舶追踪数据显示，印尼2021年煤炭出口有73%进到这几个国家。

分析师警告说，如果禁令持续下去，消费了印尼2021年煤炭出口15%以上的印度，可能会从其他供应国重新安排其他供货。这可能意味着对澳大利亚的煤炭需求增加。澳大利亚也是亚洲的主要煤炭供应国。

中国智库丰矿煤炭物流在微信公众号上说：“即使印尼的禁煤令在1月生效，其对国内电厂整体库存的影响仍是总体可控的。”由于中国与澳大利亚持续的贸易争端，中国自2019年10月起实施非官方禁令，导致2021年前11个月从澳大利亚进口的动力煤下降了89%。同时间，中国越来越依赖印尼的动力煤，在2021年前11个月，中国进口了1.78亿吨，占进口量2.93亿吨的60%以上，与2020年同期相比增加了54%，占中国进口总量的74%。