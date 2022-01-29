澳大利亚表态参与WTO处理欧盟与中国就立陶宛的贸易争端

澳大利亚贸易部长丹·特汉（Dan Tehan）1月29日发表声明称，“在欧盟就立陶宛（受到的）歧视性贸易做法向中国提起的争端中，澳大利亚有着实质性利益，所以将要求加入这些磋商。”欧盟27日就中国针对立陶宛采取的“歧视性贸易措施”向世界贸易组织（WTO）提起诉讼，表示相关做法威胁了欧盟内部市场的整体性。

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丹·特汉在声明中表示：“澳大利亚反对使用经济胁迫以及歧视性和限制性的贸易做法，这些做法破坏了以规则为基础的国际贸易体系并造成经济损失。”澳方的声明补充说：“我们致力于维护和支持以世贸组织为核心的多边贸易体系。世贸组织的争端解决体系旨在帮助成员以尊重的方式解决他们的分歧。”

丹·特汉称，“在欧盟就立陶宛（受到的）歧视性贸易做法向中国提起的争端中，澳大利亚有着实质性利益，所以将要求加入这些磋商。”就欧盟成员国立陶宛与中方因涉台问题引发的经贸争端，欧盟委员会星期四发表声明宣布，“欧盟今天在世贸组织针对中国对立陶宛的歧视性贸易行为提起诉讼，这些行为也打击了欧盟单一市场的其他出口。”

欧盟方面表示：“根据世贸组织规则，这些行动似乎是歧视性的和非法的，正在损害立陶宛和欧盟其他地区的出口商，因为它们也针对从其他欧盟国家出口的具有立陶宛成分的产品。由于试图通过双边途径解决这一问题的努力已经失败，欧盟已经诉诸于对中国启动争端解决程序。今天启动的世贸组织磋商是这一进程的第一步。”

欧盟贸易专员东布罗夫斯基（Valdis Dombrovskis）在该声明中谈到：“发起一个世贸组织案件并不是我们轻易采取的步骤。然而，在反复尝试以双边方式解决这一问题失败后，我们认为除了要求与中国进行世贸组织争端解决磋商外，没有其他办法。”他补充说，“欧盟决心作为一个整体采取行动，迅速反对违反世贸组织规则的措施，这些措施威胁到我们单一市场的完整性。同时，我们正在进行外交努力，以缓和局势。”

欧委会的声明称：“在过去的几周里，欧盟委员会已经积累了中国各种类型限制的证据。其中包括拒绝立陶宛货物通关，拒绝立陶宛的进口申请，以及向其他欧盟成员国的欧盟公司施压，要求其在向中国出口时将立陶宛的投入从供应链中排除。为了应对未来的此类案件，欧盟委员会正在加强其自主措施的工具箱。上个月，欧盟委员会通过了一项关于反胁迫工具的提案，这将使欧盟在发生经济胁迫时有更多的可能性做出反应。目前，欧洲议会和欧盟理事会正在审议该提案。”

自新冠疫情2020年在全球爆发以来，澳中关系急转直下。就在澳大利亚莫里斯政府于当年4月表示，澳方支持对新冠疫情展开独立的国际溯源调查后，中国对澳大利亚实施的贸易制裁，接连打击了多个澳大利亚出口行业，包括煤炭、龙虾、铁矿、葡萄酒和牛肉等。中国是澳大利亚资源和能源产品最大的进口国。

据澳洲财政部估计，中国的贸易限制在过去一年中使澳大利亚出口商损失了约54亿澳元的出口。本月早些时候，丹·特汉曾承诺， 他将针对中国政府对不锈钢水槽、铁路车轮和风塔的反倾销和反补贴措施的主张，“强有力地”捍卫澳大利亚（的利益）。