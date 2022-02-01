戴琪：美中贸易关系处于困难阶段 戴琪据报与沙利文关系紧张

美国贸易代表戴琪1月31日在参加活动时发言表示，美国和中国之间的贸易关系处于“困难”阶段，拜登政府正致力于保护美国经济免受中国政策的负面影响。

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戴琪周一参加了由纽约亚裔律师协会（AABNY）主办的对话活动。据法新社报导，戴琪表示，她的团队将与中国在正在进行的谈判中“积极接触”，讨论北京在前总统特朗普政府期间与美方达成的“第一阶段”贸易协议下购买美国商品和服务的承诺。

戴琪说：“我们正处于（美中）贸易关系的一个非常困难的阶段。”她补充说，“对话并不容易。”根据美中在2020年1月签署的“第一阶段”贸易协议规定，中方同意于2020年和2021年，在2017年基数之上，扩大自美进口货物和服务不少于2000亿美元。但随着新冠疫情爆发后，中国未能达到目标。

戴琪指出，美中贸易关系是她的团队正在处理的“决定性问题之一”。她透露称，目前已开始与中方就贸易协定进行第一步的讨论，尚未取得成果。戴琪重申，拜登政府的大目标是保护美国的经济、劳工和企业免受中国非市场政策的负面影响。

美国总统拜登日前透露，由于不公平的贸易行为，目前暂时没有取消价值3700亿美元中国商品关税的计划。戴琪在周一的谈话中还指出，她对世界贸易组织的改革展望感到“鼓舞”。她表示，“普遍承诺......世贸组织作为一个机构是重要的，值得我们关注”。

戴琪表态说，美国将在世贸组织改革努力中发挥领导作用。她补充说：“对于我们希望世贸组织具体是什么，我们可能有不同的愿景，但让我们参与这一进程。”

据美国短新闻网站Axios30日援引知情人士的话报导，戴琪正在努力修复她与美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）的关系。在此之前，戴琪被指曾在白宫战情室中公开当面指责沙利文在媒体上让她难堪。

报导称，拜登白宫内部个人冲突的罕见窗口，也揭示了戴琪和沙利文之间在如何，以及何时执行其对华战略方面的紧张关系。他们二人的争端被指更多集中在战术和地盘上，不太可能破坏拜登与印太盟友达成数字贸易协议的努力。

报导称，去年9月，在由拜登政府内阁成员、国家安全委员会官员和其他工作人员参加的白宫战情室会议上，戴琪公开指责沙利文向媒体泄密以破坏她的权威。熟悉此事的消息人士告诉Axios称，包括美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)在内的目击者都显得很震惊。雷蒙多的办公室拒绝发表评论。

关于这次争执的故事，以及美国贸易代表办公室和国家安全委员会之间更广泛的紧张关系，此后一直在整个白宫西厢办公室中流传。多方消息显示，拜登政府上台后美国国家安全委员会人员编制和职权再次扩张，该委员会曾在特朗普前政府期间缩减人员编制和职权以便给予联邦政府各部门更大的自主权。

消息人士称，9月期间，彭博社和《华尔街日报》报道了拜登政府正在考虑根据301条款调查中国的工业补贴，这可能会导致对华采取新的关税措施，戴琪对消息的泄露感到非常愤怒。

相关报道，包括《华尔街日报》上援引的一句匿名发言，即拜登政府“希望它是一个全场的压力”，是在戴琪办公室结束对中国贸易政策的审查时出现的。消息人士说，戴琪认为美国国家安全委员会官员编造了这些故事来破坏她办公室的对华贸易政策审查。

报导指，戴琪的立场最终取得了胜利。在她去年10月4日发表的拜登政府的对华贸易政策讲话时，并没有宣布任何新的301调查关税。