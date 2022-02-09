立陶宛外长访澳：两国同属受中国经贸措施针对的专属俱乐部

据《悉尼先驱晨报》2月9日报导，正在澳洲访问的立陶宛外长兰茨贝尔吉斯（Gabrielius Landsbergis）当天与澳大利亚外长佩恩（Marise Payne）在堪培拉举行会谈，并召开联合记者会。兰茨贝尔吉斯对澳大利亚决定在立陶宛开设贸易代表处的决定表示欢迎。双方提出，共同应对来自中国方面的“经贸胁迫措施”。

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据立陶宛外交部周三发布的声明介绍， 兰茨贝尔吉斯在与佩恩会谈时指出，共同的价值观和长期的人文交流为两国关系的进一步发展奠定了坚实的基础，而欧盟和澳大利亚对印太地区的日益重视将为区域合作提供新的机会。佩恩称，澳大利亚已决定在立陶宛设立贸易代表办事处。

兰茨贝尔吉斯说：“澳大利亚外长强调，她的国家希望为促进立陶宛和澳大利亚这两个志同道合的国家之间的经济关系，以及贸易多样化作出贡献。（澳洲驻立陶宛）贸易代表办公室的开设将是实现这些目标的重要而具体的一步。”

兰茨贝尔吉斯强调，立陶宛和整个世界的繁荣取决于确保基于规则的国际秩序以及自由和公平贸易。他补充说，“我们发言赞成所有有助于捍卫它的伙伴关系。我们决不能屈服于非民主政权越来越多的违反协议和使用经济讹诈的冲动。我们必须作出共同努力，对抗这种有缺陷的趋势。”

据《悉尼先驱晨报》报导，兰茨贝尔吉斯说，立陶宛与澳大利亚一起加入了一个“专属俱乐部”，因为两国都被中方列为胁迫性经济措施的目标。兰茨贝尔吉斯在与佩恩举行的联合记者会上谈到：“在相当长的一段时间里，澳大利亚是中国利用经济和贸易作为政治工具的主要例子之一，甚至可以说是政治武器。”

兰茨贝尔吉斯补充说：“现在立陶宛加入了这个专属俱乐部，我们已经和（佩恩）部长讨论过了。但很明显，我们绝对不是最后一个，特别是如果这些做法没有被我们拥有的工具所阻止的话。”

兰茨贝尔吉斯表示，立陶宛“非常欢迎”澳大利亚最近决定加入欧盟在世界贸易组织对中国的诉讼，以应对立陶宛受到的经济打击。澳大利亚贸易部长丹·特汉（Dan Tehan）1月29日发表声明称，“在欧盟就立陶宛（受到的）歧视性贸易做法向中国提起的争端中，澳大利亚有着实质性利益，所以将要求加入这些磋商。”

报导指，兰茨贝尔吉斯在记者会上还谈到：“我认为我们需要提醒像中国这样的国家，或任何其他希望利用贸易作为武器的国家，全球志同道合的国家......有工具和法规，有助于抵御胁迫，不屈服于政治和经济压力。”

就中俄日前针对国际事务发表的联合声明，兰茨贝尔吉斯回应称，中国和俄罗斯“目前在全球基于规则的秩序中扮演着破坏者的角色。”他称，“所以基本上，这不是区域性的（问题）。这不仅仅是印太地区的问题或欧洲地区的问题。他们是正在采取破坏性行动的全球参与者。”兰茨贝尔吉斯说：“我们必须问：采取‘反破坏性’的行动，这意味着保证和加强我们的关系。”

佩恩在发言中提及，考虑到“欧洲日益紧张的局势，特别是俄罗斯在乌克兰边境的（军事）集结”，兰茨贝尔吉斯毅然到访澳大利亚的行程“真的很重要”。佩恩补充说：“我们和一位欧洲外长站在这里，他是在欧洲非常困难和越来越困难的情况下进行的旅行，用政治术语来说，这就是用脚投票。”

佩恩和丹·特汉代表澳方发表声明称：“澳大利亚和立陶宛享有亲密的关系，其基础是强大的人民联系，以及民主、人权、法治、性别平等和开放市场等共同价值观。我们两国都是多边主义和自由贸易的坚定支持者。澳大利亚和立陶宛同意共同努力，完成澳大利亚-欧盟自由贸易协定。我们还讨论了如何通过联合国和其他多边组织来维护基于规则的国际治理和贸易体系的完整性。”

两国外长发表的联合声明指出：“佩恩部长热烈欢迎立陶宛在印太地区不断增长的足迹。部长们表示支持一个开放、包容和有弹性的印太地区，所有国家的主权权利都得到尊重。部长们一致认为，澳大利亚和欧盟各自的印太战略、澳大利亚的‘加强’（Step-up）和欧盟的‘全球门户’（Global Gateway）倡议的启动，为加强该地区的合作提供了一个重要的机会。”

声明续称：“部长们重申，他们打算共同努力，维护以规则为基础的国际秩序，该秩序是全球稳定和繁荣的基础，并在我们各自的地区促进可持续的平衡，使所有国家，无论大小，都能不受胁迫地追求他们的利益。”