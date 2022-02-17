中法签超17亿美元第三方市场合作项目 法方低调缄默

法国总统马克龙于2月16日（周三）与中国国家主席习近平会谈前两天，中国发改委在周一14日已经宣布，"最近 "与法国经济和财政部达成了一项在第三国合作的协议。法国尚没有就这一协议发表公告。评论认为，在经济下滑的背景下，中国或利用与法国的合作继续推进其在非洲的棋子。

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七个合作项目 六个在非洲

中国方面报相关道显示，与法国的合作协议涉及七个项目，价值超过17亿美元（15亿欧元），"涵盖基础设施、环境保护和新能源等方面"。将在 "非洲和中东欧等地区 "进行的投资。

而根据法国« 世界报 »发自北京报道的信息，七个项目中的六个都在非洲。最重要的是关于达喀尔的废水处理。这个项目得到了法国发展署和中国发展银行的支持。

另有三个水电项目涉及加蓬。其它与非洲有关的项目是将科特迪瓦的一个港口现代化；中国路桥工程有限责任公司和法国公司埃吉斯（Egis）将把几内亚一条公路进行翻新。中东欧的项目在希腊，中国能源投资和法国电力公司将合作建设一个风电厂。

该协议的起源可以追溯到2015年6月，中国总理李克强正式访问法国期间。在那次会议上，两国发表了关于在第三方市场合作的联合声明。然而，从那时起，法国外交官抱怨说没有任何进展，北京继续单干，特别是在非洲，作为其巨大的 "新丝绸之路 "投资计划（Belt and Road Initiative, BRI）的一部分。

法国为何低调

« 世界报 »报道分析，中国的公开报道和法国的官方沉默表明，巴黎不一定想在2月17日和18日号举行的欧盟-非洲联盟峰会前夕强调这一合作，欧非峰会的 "目标是推出雄心勃勃的非洲-欧洲投资计划"。在欧盟希望通过发起 "全球门户 "倡议与中国的一带一路项目竞争的时候，中国公开的做法旨在提醒参与非洲事务的主要欧洲国家之一——法国注意其作用。

早在今年1月13日，也只有北京提到了共和国总统的外交顾问博内在 "战略对话 "之际对中国的访问，法国政府同样保持了缄默。

在经济下滑背景下 中国利用法国继续推进在非洲的棋子？

中国国际贸易经济合作研究院一名刘姓研究员在中国官媒新华社2月14日发表的一份报告中说："在第三市场合作的创新模式下，中国企业及其伙伴国可以在参与“一带一路”倡议下的第三国共同开发项目。”世界报说，这是一个有趣的评论，因为西方批评中国将其在这些伙伴关系框架内共同出资的合同保留给自己的公司。

刘先生在文章中还建议，"为了让中国公司更好地了解当地规则，政府应该建立一个有效的投资争端解决机制"。这名专家承认，争端正在产生，中国尚未找到令人满意的解决方法。

« 世界报 »评论称，随着其经济增长开始放缓，中国当然不能任由债务陷阱最终落在自己头上。因此，它与法国的合作，更使它能够将其棋子进一步推向非洲。

中法合作各自的优势

路透社分析，法国是最早与中国建立第三方市场政府间合作机制的国家。中法开展第三方市场合作以企业为主体、市场为导向，遵守东道国法律和政策，符合相关国家规划的发展重点，基于经济可行性、社会及环境可持续性，坚持互惠互利、协商一致、市场规则和公平竞争。从双方比较优势看，法国企业在先进制造、环保、工程建设等行业具有独特优势；中国企业在基础设施建设、能源、装备制造、互联网等领域积累了丰富经验。双方企业具有各自优势和较强互补性，开展第三方市场合作潜力较大。