欧盟就欧洲企业专利诉讼权受限问题对中国提起世贸诉讼

自日内瓦方面消息，欧盟2月18日在世界贸易组织（WTO）对中国提起诉讼。欧盟方面表示，中方限制欧盟公司到外国法院寻求保护和使用它们的技术专利。这是欧盟在过去3周内对中国提起的第2起世贸组织诉讼，上一起是关于北京与立陶宛就涉台问题发生的经贸纠纷。

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欧盟委员会周五通过声明表示：“中国严格限制拥有关键技术（如3G、4G和5G）权利的欧盟公司在它们的专利被诸如中国手机制造商等，非法使用或没有适当补偿的情况下保护这些权利。那些在中国境外上法庭（提出诉讼）的专利持有公司往往在中国面临巨额罚款，使它们面临压力，不得不以低于市场价格的许可费和解。中国的这一政策对欧洲的创新和增长极为不利，实际上剥夺了欧洲技术公司行使和实施赋予它们技术优势的权利的可能性。”

欧盟委员会执行副主席、贸易专员东布罗夫斯基（Valdis Dombrovskis）在声明中强调：“我们必须保护欧盟充满活力的高科技产业，这是一个创新的引擎，确保我们在开发未来创新技术方面的领导作用。当它们的技术被非法使用时，欧盟公司有权在公平条件下寻求正义。这就是为什么我们今天要启动世贸组织磋商。”

欧盟委员会指出：“自2020年8月以来，中国法院一直在发布被称为‘禁诉令’的裁决，对拥有高科技专利的欧盟公司施加压力，阻止这些公司正确地保护它们的技术。中国法院还利用重罚的威胁来阻止欧洲公司向外国法院起诉。这使得欧洲高科技公司在争取它们的权利时处于明显的劣势。中国制造商要求这些反诉禁令，以便从更便宜甚至免费获得欧洲技术中获益。”

欧盟提到的2020年8月的裁决案曾出现在中国最高人民法院知识产权法庭总结的，当年10件技术类知识产权典型案例之一：“一、即无线通信标准必要专利‘禁诉令’三案”。据《南华早报》援引欧盟方面的消息，提出相关诉讼的欧盟公司还包括夏普、爱立信和诺基亚，已经受到每天13万欧元（14.8万美元）的罚款或刑事指控的威胁，这意味着这些公司的高管可能因不遵守规定而在中国遭到监禁。

欧盟委员会表示：“欧盟已经多次向中国提出这个问题，试图找到一个解决方案，但没有结果。据欧盟称，由于中国的行动不符合世贸组织《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPS），欧盟已要求在世贸组织进行磋商。”

据了解，欧盟所要求的争端解决协商是世贸组织争端解决程序的第一步。如果他们在60天内没有导致一个令人满意的解决方案，欧盟可以要求世贸组织成立一个小组来裁决这个问题。这是欧盟在过去3周内针对中国提出的第2起世贸组织诉讼，上一次是关于北京与立陶宛就涉台问题发生的经贸纠纷。中方已同意与欧盟在日内瓦就该诉讼案进行磋商，但仍不清楚其是否会阻止由美国、英国、澳大利亚、加拿大、日本和台湾提出的加入磋商的请求。