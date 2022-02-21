美欧贸易和技术委员会将于5月在法国举行第二次会议

自布鲁塞尔方面消息，美欧贸易和技术委员会（TTC）将于5月在法国举行第二次会议。欧盟委员会执行副主席、贸易专员东布罗夫斯基（Valdis Dombrovskis）2月21日通过推特表示：“这个重要的（欧美）联合论坛对于在一系列关键问题上提供全球领导至关重要。”

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美国国务卿布林肯（Antony Blinken）、商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）和贸易代表戴琪在去年9月29日，与来访的两位欧委会执行副主席，欧盟贸易专员东布罗夫斯基斯和欧盟竞争事务专员维斯塔格（Margrethe Vestager）在宾夕法尼亚州匹兹堡市共同主持了该委员会的首次会议。

东布罗夫斯基周一在推特上宣布：“下一次的欧盟-美国贸易和技术委员会会议将于5月15日至16日在法国举行。”他补充说：“这个重要的联合论坛对于在一系列关键问题上提供全球领导至关重要。”东布罗夫斯基表示，期待届时与维斯塔格专员共同欢迎布林肯、雷蒙多和戴琪的来访和合作。

维斯塔格当天也通过推特指出：“东布罗夫斯基和我期待着5月15日至16日在法国举行的下一次欧盟-美国贸易和技术委员会会议。我们继续与我们的跨大西洋伙伴开展工作：布林肯、雷蒙多和戴琪。”她强调：“这个论坛对于在一系列关键问题上的全球领导力至关重要。”

美欧双方曾在去年的该委员会首次会议过后，通过发表联合声明表示：“欧盟和美国重申贸易和技术委员会的目标是：协调处理关键的全球技术、经济和贸易问题的方法；深化跨大西洋贸易和经济关系，将政策建立在共同的民主价值观之上。”

声明称：“我们支持欧盟-美国技术、经济和贸易关系的持续增长，支持合作应对全球挑战。我们打算合作促进共同的经济增长，使大西洋两岸的工人受益，发展跨大西洋贸易和投资关系，应对气候危机，保护环境，促进工人权利，打击童工和强迫劳动，扩大有弹性和可持续的供应链，并扩大关键和新兴技术方面的合作。我们团结一致，继续保护我们的企业、消费者和工人免受不公平贸易做法的影响，特别是那些由非市场经济国家构成的破坏世界贸易体系的做法。”

声明称：“我们都有一个强烈的愿望，那就是推动数字转型，刺激贸易和投资，造福工人，保护环境和气候，加强我们的技术和工业领导地位，在全球范围内制定高标准，促进创新，并保护和促进关键和新兴技术和基础设施。我们打算在开发和部署新技术方面进行合作，以加强我们共同的民主价值观，包括对普世人权的尊重，推动我们各自应对气候变化危机的努力，并鼓励兼容的标准和法规。我们打算开展合作，有效解决技术滥用问题，保护我们的社会免受信息操纵和干扰，促进安全和可持续的国际数字连接，并支持人权维护者。”

据了解，双方商议进行合作的具体领域包括投资审查、出口管制 、人工智能技术、半导体产业、全球贸易、确保供应链安全等多方面问题。