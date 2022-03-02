俄央行行长致全体员工：俄罗斯的经济遇到了一个极端情况，我们都希望这种情况不会发生

俄罗斯/乌克兰/经济

俄罗斯中央银行行长纳比乌琳娜（Elvira Nabiullina）3月2日在一段提前录制的视频中向全体员工表示，俄罗斯的经济遇到了一个极端情况。她说，他们之前都希望这种情况不会发生。

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纳比乌琳娜在视频中呼吁俄罗斯央行员工不要卷入政治纠纷，因为它们只会“消耗掉完成工作”所必需的力量。她表示，俄罗斯经济正面临“极端和绝不标准的局面”。在她看来，只有通过员工们协同工作、互助才能摆脱这种局面。

纳比乌琳娜补充道：“当然，我们都希望这种情况不会发生。但我们尽一切努力确保我们的金融体系和我们作为中央银行能够应对这些经济和政治性质的冲击。”她强调，目前很大程度上取决于俄罗斯央行的运作。因此，中央银行的员工必须团结起来。纳比乌琳娜曾在上周日指出，俄国内金融基础设施将“不间断运行”。

纳比乌琳娜说，“在目前的情况下，每个人都必须比平时更多地工作，这不仅是身体上的疲惫，也是心理上的疲惫”。在她看来，俄罗斯公民需要摆脱紧张的地缘政治局势，互相照顾，为工作做点事，有时只是说支持的话。

纳比乌琳娜敦促员工们不要在家庭、工作场所和社交网络中发生政治纠纷。纳比乌琳娜称，她的个人目标是“确保个人和公司在度过这段时期时损失尽可能少。”她总结道：“我真的希望你们能接受这个目标。感谢你们每天的工作。我们是一个强大的团队，我为你们感到骄傲。”

在俄罗斯全面入侵乌克兰后，欧盟、法国、德国、意大利、英国、加拿大和美国的领导人2月26日晚发布联合声明宣布，将对俄罗斯中央银行实施制裁，并将一些俄罗斯银行从SWIFT国际结算系统中移除，这是自俄罗斯全面入侵乌克兰以来，西方国家所采取的对俄最为严厉的制裁和经济限制政策。

俄罗斯总统新闻局3月1日发布消息说，俄总统普京签署了关于保障金融稳定补充临时措施的总统令，旨在维护俄罗斯金融稳定。总统令规定，自3月2日起，俄居民向“不友好国家”人员提供卢布贷款或与之开展证券和不动产交易时，要获得俄政府外国投资监管委员会许可；开展证券交易时，要获得俄央行和财政部许可，在指定交易所进行；禁止从俄携带按当日俄央行官方汇率折算的等值1万美元以上的外币现金出境。