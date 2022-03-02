欧盟指示SWIFT除名7家俄罗斯银行 俄联邦储蓄银行股价暴跌90%退出欧洲市场

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欧盟3月2日决定将7家俄罗斯银行排除在环球银行间金融通信协会（SWIFT）支付系统之外。此外，俄罗斯最大的贷款机构、俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)在伦敦股市跌幅达90%，为史上最大单日跌幅。该银行星期三在网站声明中表示，已决定退出欧洲市场。

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欧盟委员会周三通过声明宣布：“欧盟今天同意将俄罗斯的主要银行排除在SWIFT系统之外，该系统是世界上最主要的金融信息传递系统。这项措施将阻止这些银行以快速和有效的方式在全球范围内进行金融交易。今天的决定已经与欧盟的国际伙伴，如美国和英国，进行了密切协调。”

欧盟委员会主席冯德莱恩在声明中表示：“以光的速度，欧盟对俄罗斯的金融系统、高科技产业和腐败精英采取了三波严厉的制裁。这是我们联盟历史上最大的制裁方案。今天关于切断俄罗斯主要银行与SWIFT网络联系的决定，将向普京和克里姆林宫发出另一个非常明确的信号。”

欧盟委员会宣布的这一最新措施针对该国第二大银行——俄罗斯外贸银行（VTB），名单上的其他银行是Bank Otkritie、Novikombank、Promsvyazbank、Rossiya Bank、Sovcombank和Vnesheconombank (VEB)。俄罗斯的两大银行，俄罗斯联邦储蓄银行和俄罗斯天然气工业银行（Gazprombank）暂未被列入名单中去，因为它们是欧盟天然气和石油进口支付的主要金融服务机构。

上述的七家银行需要在10天的过渡期结束后停止其SWIFT业务。欧盟委员会指出：“选择今天的措施所针对的银行，是因为这些银行已经受到了欧盟和其他七国集团国家的制裁。”

该限制措施将从3月12日起生效。这将给SWIFT和其他运营商一个短暂的过渡期来实施该措施，从而减轻对欧盟企业和金融市场可能产生的负面影响。欧盟表示：“根据俄罗斯的行为，欧盟委员会准备在短时间内增加更多的俄罗斯银行。此外，欧盟已经禁止投资于由俄罗斯直接投资基金共同出资的项目。向俄罗斯提供欧元计价的纸币也被禁止。”

尽管暂未被欧盟排除在SWIFT系统之外，俄罗斯联邦储蓄银行周三在伦敦股市跌幅达90%，为史上最大单日跌幅。该银行当天在网站发表的声明中称，已决定退出欧洲市场。欧洲央行曾于周一警告，由于俄罗斯对乌入侵行动引发了存款挤兑，俄罗斯联邦储蓄银行的欧洲分支机构可能面临关闭。据了解，俄罗斯联邦储蓄银行的业务部署在奥地利、克罗地亚、德国和匈牙利等国，截至2020年12月31日，该行在欧洲拥有价值130亿欧元的资产。

值得一提的是，冯德莱恩周三还通过推特表示：“在战争时期，话语很重要。我们目睹了对一个自由和独立国家的这一无耻攻击的大规模宣传和虚假信息。我们不会让克里姆林宫的辩护人倾泻他们为普京的战争辩护的有毒谎言，也不会在我们的联盟中播下分裂的种子。”欧盟理事会决定从即日起，暂停俄罗斯官方宣传机构“今日俄罗斯”（RT）和“俄罗斯卫星通讯社”（Sputnik）在欧盟境内的传播。