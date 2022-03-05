乌克兰战事威胁香蕉欧洲销售

地缘政治/国际贸易

俄罗斯对乌克兰发起进攻现已一周有余。这不仅严重影响全世界原材料市场，也威胁到全球农产品的供销，尤其是对战区周边国家。乌克兰和俄罗斯都是香蕉消费大国。如果战斗持续，这些香蕉将不得不另寻出路，要不遭销毁，要不被降价抛售。这是本台RFI法语«原材料»（Chronique des Matières Premières）专栏最近一期报导的关注内容。

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本台RFI法文网2022年03月04日星期五在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者马莉-皮艾尔(Marie-Pierre Olphand)的一篇报道指出，由于战争，欧洲市场将出现香蕉过剩。

RFI Image Archive / L'Ukraine et Russie consomment chaque semaine environ deux millions de cartons, pour la plupart expédiés d’Amérique latine. (Photo d'illustration) Getty Images - Dinodia Photo / RFI Image Archive

本台RFI这篇法文专栏报道的原标题为[Guerre en Ukraine: menace sur le prix de la banane]。换做中文可译作[乌克兰的战争：对香蕉价格的威胁]。下面予以简介，供参考。

乌克兰战争威胁香蕉的价格 -

本台RFI法文«原材料»专栏（Chronique des matières premières）的这篇专栏报导指出，乌克兰和俄罗斯每周消费近200万箱香蕉。如果战斗持续，这些香蕉将不得不在西欧另寻销路，届时价格存在骤然下跌的风险。法国农艺研究国际合作可持续发展中心(Cirad)的香蕉市场专家、经济研究员认为，市场目前只能发抖，最糟糕的情形将要来到。原因是展望欧洲市场，香蕉将出现过剩。从整体上而言，俄罗斯和乌克兰每周消费约200万箱香蕉，大部分来自拉丁美洲。目前有多船货物漂在途中，目的地有东欧、俄罗斯的圣彼得堡，上周时还有乌克兰的敖德萨（Odessa）。

乌克兰战争迫使香蕉船改道 -

随着乌克兰港口的关闭，有些货船已经改航驶向罗马尼亚的康斯坦察（Constantza）或土耳其的伊斯坦布尔（Istanbul）。但下几批发往俄罗斯的货物也可能因付款问题，或海运保险变得太昂贵，而不得不改航。如果无法找到新的出路，这些在东欧未能消费掉的香蕉将会直接对西欧市场造成压力。

乌克兰战争持续市场难适应 -

香蕉的供货是与市场直接挂钩。香蕉生产者无法适应需求突然减少，而是将继续生产。以每周200万箱的节奏，一个月后，香蕉过剩将无法避免。一部分将被就地销毁，另一部分必将遭降价抛售。

欧洲香蕉生产商也开始担忧 -

罗马尼亚的贸易商惊慌失措，在上周末曾一度压低收购价格。之后，行情又暂时得以稳定。但专家预测，香蕉市场应该支撑不了太久。因为这个市场太敏感，多出几十万吨，就足以让这个总规模650万吨的欧洲市场大跌。

RFI Image Archive / La guerre ukrainienne menace sur le prix de la banane en Europe. La situation préoccupe particulièrement les producteurs européens de bananes (APEB). Ici, vue de « A fruit, a gun » (2017) de l'artiste martiniquais Jean-François Boclé. Photographie contrecollée sur dibon. 60 x 43 cm 1/6. Maëlle Galerie. (illustration) RFI / Siegfried Forster

当前情况尤其让欧洲香蕉生产者协会（APEB）感到担忧，这包括了法国的马提尼克岛（Martinique）和瓜德罗普岛（Guadeloupe）、西班牙的加那利群岛（Canaries），和葡萄牙的马德拉群岛（Madère） 。它们担心本次价格下跌，将进一步削弱这个行业。

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