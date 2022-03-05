地缘政治/国际贸易

乌克兰战事威胁香蕉欧洲销售

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RFI Image Archive / L’Ukraine et la Russie consomment chaque semaine 2 millions de cartons de bananes. Si la guerre dure, ces cartons vont devoir être déroutés sur l’ouest de l’Europe et risquent de faire chuter les prix. Ici, des bananes de l'installation « The Tears of Bananaman » de Jean-François Boclé. (illustration)
RFI Image Archive / L’Ukraine et la Russie consomment chaque semaine 2 millions de cartons de bananes. Si la guerre dure, ces cartons vont devoir être déroutés sur l’ouest de l’Europe et risquent de faire chuter les prix. Ici, des bananes de l'installation « The Tears of Bananaman » de Jean-François Boclé. (illustration) © RFI Image / Siegfried Forster
作者： 尼古拉
8 分钟

俄罗斯对乌克兰发起进攻现已一周有余。这不仅严重影响全世界原材料市场，也威胁到全球农产品的供销，尤其是对战区周边国家。乌克兰和俄罗斯都是香蕉消费大国。如果战斗持续，这些香蕉将不得不另寻出路，要不遭销毁，要不被降价抛售。这是本台RFI法语«原材料»（Chronique des Matières Premières）专栏最近一期报导的关注内容。

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本台RFI法文网2022年03月04日星期五在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者马莉-皮艾尔(Marie-Pierre Olphand)的一篇报道指出，由于战争，欧洲市场将出现香蕉过剩。

Image RFI Archive - Banane
RFI Image Archive / L'Ukraine et Russie consomment chaque semaine environ deux millions de cartons, pour la plupart expédiés d’Amérique latine. (Photo d'illustration) Getty Images - Dinodia Photo / RFI Image Archive

本台RFI这篇法文专栏报道的原标题为[Guerre en Ukraine: menace sur le prix de la banane]。换做中文可译作[乌克兰的战争：对香蕉价格的威胁]。下面予以简介，供参考。

乌克兰战争威胁香蕉的价格 - 

本台RFI法文«原材料»专栏（Chronique des matières premières）的这篇专栏报导指出，乌克兰和俄罗斯每周消费近200万箱香蕉。如果战斗持续，这些香蕉将不得不在西欧另寻销路，届时价格存在骤然下跌的风险。法国农艺研究国际合作可持续发展中心(Cirad)的香蕉市场专家、经济研究员认为，市场目前只能发抖，最糟糕的情形将要来到。原因是展望欧洲市场，香蕉将出现过剩。从整体上而言，俄罗斯和乌克兰每周消费约200万箱香蕉，大部分来自拉丁美洲。目前有多船货物漂在途中，目的地有东欧、俄罗斯的圣彼得堡，上周时还有乌克兰的敖德萨（Odessa）。

乌克兰战争迫使香蕉船改道 -

随着乌克兰港口的关闭，有些货船已经改航驶向罗马尼亚的康斯坦察（Constantza）或土耳其的伊斯坦布尔（Istanbul）。但下几批发往俄罗斯的货物也可能因付款问题，或海运保险变得太昂贵，而不得不改航。如果无法找到新的出路，这些在东欧未能消费掉的香蕉将会直接对西欧市场造成压力。

乌克兰战争持续市场难适应 -

香蕉的供货是与市场直接挂钩。香蕉生产者无法适应需求突然减少，而是将继续生产。以每周200万箱的节奏，一个月后，香蕉过剩将无法避免。一部分将被就地销毁，另一部分必将遭降价抛售。

欧洲香蕉生产商也开始担忧 -

罗马尼亚的贸易商惊慌失措，在上周末曾一度压低收购价格。之后，行情又暂时得以稳定。但专家预测，香蕉市场应该支撑不了太久。因为这个市场太敏感，多出几十万吨，就足以让这个总规模650万吨的欧洲市场大跌。

Image RFI - Banane
RFI Image Archive / La guerre ukrainienne menace sur le prix de la banane en Europe. La situation préoccupe particulièrement les producteurs européens de bananes (APEB). Ici, vue de « A fruit, a gun » (2017) de l'artiste martiniquais Jean-François Boclé. Photographie contrecollée sur dibon. 60 x 43 cm 1/6. Maëlle Galerie. (illustration) RFI / Siegfried Forster

当前情况尤其让欧洲香蕉生产者协会（APEB）感到担忧，这包括了法国的马提尼克岛（Martinique）和瓜德罗普岛（Guadeloupe）、西班牙的加那利群岛（Canaries），和葡萄牙的马德拉群岛（Madère） 。它们担心本次价格下跌，将进一步削弱这个行业。

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