乌克兰战事威胁香蕉欧洲销售

RFI Image Archive / L’Ukraine et la Russie consomment chaque semaine 2 millions de cartons de bananes. Si la guerre dure, ces cartons vont devoir être déroutés sur l’ouest de l’Europe et risquent de faire chuter les prix. Ici, des bananes de l'installation « The Tears of Bananaman » de Jean-François Boclé. (illustration)

