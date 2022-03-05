自俄罗斯入侵乌克兰后，哪些公司已经离开俄罗斯市场？

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据不完全统计，截止3月2日离开或停止在俄罗斯市场运营的国际公司

据《华尔街日报》3月4日报导，俄罗斯对乌克兰的入侵，促使各行业的许多西方公司重新评估它们在俄罗斯的业务。一些公司已经决定暂停在该国的业务，而其他公司则决定完全撤出。

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报导指，这些公司已经提出了对冲突的担忧，对员工安全的担忧，以及随着西方制裁的增加，在俄罗斯开展业务的复杂性。虽然俄罗斯经济规模相对较小，而且人们认为在该国开展业务有困难，这意味着大多数跨国公司在该国的风险有限，但有几家公司已经在俄罗斯建立了业务。

以下是到目前为止一些公司的说法。

汽车制造业：

福特汽车公司暂停了与俄罗斯汽车制造商Sollers OJSC的合资企业，并停止了对该国的销售，理由是对入侵乌克兰的担忧。该公司说：“虽然我们在乌克兰没有重要的业务，但我们确实有一支强大的乌克兰国民队伍在世界各地为福特工作”。这家美国汽车制造商在战争爆发前已经减少了在俄罗斯的业务，现在只专注于商用车的生产和销售，通过与Sollers OJSC公司的合资企业，它持有少数股权。

大众汽车公司已经暂停了其在俄罗斯工厂的所有车辆的生产。该公司称，已经看到在俄罗斯的“商业活动广泛中断”。除了闲置其在俄罗斯的两家工厂外，大众汽车公司表示，它还将停止向俄罗斯出口车辆。这一决定影响到该公司的大众、斯柯达、奥迪、保时捷和宾利品牌。大众汽车的发言人说，去年，该品牌向俄罗斯的客户交付了216000辆汽车，约占该公司全球销量的2.4%。

丰田汽车公司表示，将暂停在俄罗斯的生产，直到进一步通知，理由是难以获得所需的零部件。丰田公司在其圣彼得堡工厂制造凯美瑞轿车和荣放(RAV4)车型，每年生产多达8万辆汽车。这些车辆大部分在俄罗斯销售。丰田表示，它还将停止在俄罗斯销售进口车辆。

航空业：

波音公司已暂停对俄罗斯航空公司的零部件和维修支持，并停止了在莫斯科的活动。这家飞机制造商还暂时关闭了其在基辅的办公室，并暂停了其莫斯科培训基地的业务。波音公司告诉客户，他们可能会面临向其在俄罗斯和乌克兰的设计中心提出的飞机维修和保养请求的潜在延迟。

空客公司表示，已停止向其在俄罗斯的客户提供支持服务，以回应欧盟施加的国际制裁。空客公司还根据新的限制措施，停止向俄罗斯的航空公司供应其飞机的零部件。空客公司在俄罗斯的运营商包括该国最大的三家公司：国家旗舰航空公司俄罗斯航空公司、S7航空公司和俄罗斯航空公司。

世界各地的航空公司正在改变航线和取消航班，以避开俄罗斯领空，这些变化将延长旅行时间，并提高那些开始从新冠疫情的痛苦中反弹的航空公司的成本。美国的航空公司没有运营飞往俄罗斯的直达航班，但美联航控股公司表示，将停止飞往印度的航线上的俄罗斯航班。美国航空集团和达美航空也表示，它们将避开俄罗斯领空。

咨询业：

总部位于都柏林的国际咨询公司埃森哲周四砍掉了其在俄罗斯的全部2300人的业务，而麦肯锡和波士顿咨询集团则采取行动，暂停在俄罗斯的所有客户工作，因为世界上最大的专业服务集团加入了西方公司逃离该国的行列。在普京入侵乌克兰的几天后，麦肯锡和波士顿咨询集团曾表示，它们不会为俄罗斯政府实体工作，但没有放弃其他客户，包括该国的国有集团。

随后，麦肯锡在周四表示，将立即停止为俄罗斯国有实体的工作，一旦其他项目结束，将暂停那里的所有客户工作。该公司在俄罗斯雇佣有超过400名分析员。在俄罗斯也有约400名员工的波士顿咨询集团当天也宣布，将暂停与俄罗斯客户的合作，但会保留在那里的员工。一位知情人士说，他们将有机会调到俄罗斯以外的地方，或从事内部项目或为非俄罗斯客户工作。

周三晚上，德勤成为四大会计师事务所中第一个表示，正在审查其在俄罗斯的存在的公司。另一家四大会计师事务所的一位知情人士说，该公司可能准备在几天内宣布退出。然而，另一家公司的一位内部人士说，他们可能需要几周甚至几个月的时间才能切断与俄罗斯成员公司的联系。

消费品业：

斯米尔诺夫伏特加和吉尼斯啤酒制造商帝亚吉欧（Diageo）已暂停向乌克兰和俄罗斯出口，称此举符合其员工的最佳利益。

能源业：

英国能源巨头英国石油公司（BP ）表示，将退出其在俄罗斯政府控制的石油生产商俄罗斯石油公司（Rosneft）近20%的股份，此举是在英国官员施压要求其卸下所持股份之后。该公司约有三分之一的石油和天然气生产依赖俄罗斯石油公司，此举将面临高达250亿美元的潜在损失。目前还不清楚英国石油公司将如何退出其股份。

埃克森美孚公司(Exxon Mobil)表示，在乌克兰受到攻击后，它正在停止在俄罗斯的一个价值数十亿美元的石油和天然气项目的运作，并不会在该国进行进一步投资。这家美国石油巨头表示，正准备关闭位于俄罗斯远东地区的大型萨哈林岛开发项目的生产。埃克森公司拥有该项目30%的股份，同时还有俄罗斯石油公司、日本的Sodeco公司和印度的ONGC Videsh公司。埃克森美孚表示，正在采取措施退出该财团。

壳牌公司表示，将退出与俄罗斯能源巨头俄罗斯天然气工业石油公司（Gazprom）的合资企业，并结束参与其帮助融资的北溪2号天然气管道项目。

媒体业：

一些好莱坞最大的电影制片厂，包括华特迪士尼公司和华纳兄弟公司，正在推迟在俄罗斯发行备受期待的电影，以应对乌克兰的入侵。

奈飞公司(Netflix Inc.)表示，没有计划在该国的服务中增加任何俄罗斯频道，尽管有规定要求这个流媒体巨头播放几个俄罗斯国营广播公司的节目。据一位熟悉此事的人士称，该公司一年多前才在俄罗斯推出服务，12月被告知必须遵守一项新规定，分发多达20个当地新闻、体育和娱乐频道。

世界摔跤娱乐公司（WWE）表示，将结束与俄罗斯广播公司Match的合作，并关闭俄罗斯的WWE网络。

零售业：

瑞典宜家家居（IKEA）正在关闭其在俄罗斯的所有门店，停止在该国的生产，并停止与俄罗斯和白俄罗斯的所有进出口业务。宜家品牌所有者英特宜家集团和商场所有者/经营者Ingka Holding BV在一份联合声明中说，乌克兰的战争已经对人产生了巨大的影响，并且还导致供应链和贸易条件的严重中断。

耐克公司表示，将暂时关闭它在俄罗斯拥有和经营的商店，理由是管理其业务的挑战越来越大。这家运动鞋巨头表示，它将通过继续支付工资来支持其员工。根据该公司的网站，在俄罗斯有大约116家耐克商店。

H&M所有者H&M Hennes & Mauritz AB表示，将暂时暂停在俄罗斯的所有销售。这家瑞典时尚零售商在全球拥有约4800家门店，其中约170家在俄罗斯。该国是H&M的第六大市场，在最近一个季度占集团销售额的3.6%。

零售商T.J. Maxx的母公司表示，计划放弃其俄罗斯非价格零售连锁店Familia。TJX Cos.在2019年为Familia的25%股份支付了2.25亿美元，该公司表示此举可能会造成损失。

运输和物流业：

联邦快递公司(FedEx)和联合包裹运送服务公司(UPS)在俄罗斯入侵乌克兰的情况下，已经暂停向该国发货。这两家总部设在美国的航运巨头早些时候已经切断了进出乌克兰的货物，并正在为其俄罗斯业务准备应急计划。现在，这两家公司已经暂时停止运送前往俄罗斯的货物。

UPS表示，在前往俄罗斯和乌克兰的途中，如果可能的话，包裹将被免费退回给发件人。“我们的重点是我们员工的安全，提供持续的服务，并尽量减少对我们客户的干扰，”UPS在其网站上的服务提示中说：“UPS继续密切关注这一情况，并将在可行和安全的情况下尽快恢复服务。”

FedEx在其网站上发布了类似的服务提示。FedEx说：“我们正在密切关注这一情况，并制定了应急计划。”

世界最大的集装箱船运营商A.P.穆勒-马士基集团和地中海航运公司表示，它们将暂时停止对俄罗斯港口的服务，包括那些远离乌克兰冲突的港口。马士基集团表示，鉴于对俄罗斯实施的制裁，它正在停止预订。马士基集团和地中海航运公司表示，它们将继续运送食品进出俄罗斯。

科技业：

苹果公司已经停止在俄罗斯销售iPhone和其他产品，暂停了在该国的所有销售，并停止了对其俄罗斯销售渠道的所有出口。这家科技巨头表示，它正在支持人道主义工作，为难民提供援助并支持其在该地区的团队。

三星公司周五宣布，暂停向俄罗斯运送其所有产品。“由于目前的地缘政治发展，对俄罗斯的发货已经暂停，”一位不愿透露姓名的三星代表通过三星的通用公关电子邮件地址发表了一份声明。声明称：“我们继续积极监测这一复杂局势，以确定我们的下一步行动。”

克林姆林宫的宣传机构“今日俄罗斯”和“俄罗斯卫星通讯社”的应用程序在俄罗斯以外的地区不再可以通过苹果的应用程序商店下载。这家科技巨头的Apple Pay在俄罗斯受到限制，它还在乌克兰禁用了其地图上的交通和实时事件。值得一提的是，苹果退出俄罗斯后，其地图服务中克里米亚重新回到了乌克兰境内。

谷歌已经暂停了在俄罗斯的所有广告，此举是在该国通信审查员指责该公司的YouTube视频服务散布错误信息和煽动抗议活动后不久发生的。该任务涵盖了俄罗斯的YouTube、搜索和展示营销。谷歌还封锁了整个欧洲对 “今日俄罗斯”和“俄罗斯卫星通讯社”的访问，以遵守欧盟的制裁令。

谷歌公司说：“鉴于这种特殊情况，我们正在暂停谷歌在俄罗斯的广告。情况正在迅速发展，我们将继续在适当的时候分享最新信息。谷歌也已经开始阻止与冲突有关的、试图利用局势的广告，并暂停了俄罗斯国家资助的媒体在其平台上的货币化。”

随着俄罗斯周五立法以“打击虚假新闻”的名义向媒体从业人员施压，一系列的外国媒体也相继宣布退出在该国的运作。以上仅是近日来在各行各业中不同国家退出或暂停在俄罗斯市场运营企业的不完全统计。