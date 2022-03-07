俄罗斯攻乌克兰瘫痪黑海航运
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乌克兰的所有出海港口，都位于可通往地中海的黑海沿岸。俄罗斯围攻乌克兰现已造成黑海航运瘫痪。尽管，从全球集装箱贸易总量而言，黑海区域的航运比重仅为1%。但在区域层次，当前状况对俄罗斯和乌克兰两国的贸易伙伴都造成巨大冲击。目前的局面，似乎连俄罗斯都没有很好准备。而中国远洋船企未来的海上活动引发关注。这是本台RFI法语«原材料»（Chronique des Matières Premières）专栏在本周一节目中的最新话题。
本台RFI法文网2022年03月07日星期一在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者马莉-皮艾尔(Marie-Pierre Olphand)的一篇最新报道指，俄罗斯出兵乌克兰瘫痪黑海航运。本台RFI这篇法文专栏报道的原标题为[Ukraine - Russie: la grande panne logistique]。中文可译为[乌克兰 - 俄罗斯：大的后勤的故障]。下面予以介绍，供参考。
据本台RFI法文«原材料»专栏（Chronique des matières premières）周一刊出的这篇专栏报导，黑海航运被冻结，影响乌克兰生产的多种原材料的出口，对俄罗斯的波及面也越来越广。
黑海海运贸易越来越难 -
对那些与俄罗斯和乌克兰开展海上贸易的人而言，平衡越来越难解决。实际上，很少有船只得以靠近黑海上的交战区。就算船只抵达，强加的保险金就能足以望而卻步，每个集装箱的保险费可提高到数百美元。在海运业知名的马士基经纪（MAERSK BROKER）的一名分析师认为，鉴于去年的利润，大船东冒险租船会一无所获。
乌克兰原材料出口暂停 -
乌克兰的谷物和铁矿出口现已停止。乌克兰港口的出货能力如今已停顿。这迫使企业相继不再停靠俄罗斯控制下的港口。出于政治原因，多家企业还就此把俄罗斯港口也排除在外。比如：马士基经纪（MAERSK BROKER）已不再停靠波罗的海的俄罗斯港口圣彼得堡(Saint-Pétersbourg)和加里宁格勒(Kaliningrad)。
黑海的航运量仅占全球集装箱贸易总量的1%，这并不多。但在次区内，对乌克兰与俄罗斯的贸易伙伴冲击巨大。谷物已不再可以通过敖德萨(Odessa)出港。铁矿也不再可以经尤日内（Yuzhne）中转。海运的成本未来还可能会影响到，在土耳其和罗马尼亚的黑海港口的停靠。目前，一些船只已经改道。
俄罗斯以路上运输因应 -
俄罗斯目前似乎仍找到了通过绕道出口煤炭、钢、铝、石油和天然气的途径与方式。一些原材料是通过铁路运往亚洲。但这将持续到何时? 泰国、菲律宾和日本等，亚洲的一些进口商可能会放弃从俄罗斯进货，以避免转账时懊悔。供应链的重组似乎不可避免，对众多国家，尤其是非洲大陆上的农业原材料进口国而言，它们将也是乌克兰与俄罗斯港口被封的附带受害者。
中国远洋船企受到关注 -
从事国际港口和海上后勤应用研究的Sefacil基金会，其总部位于法国北部著名港口城市勒阿弗尔（Le Havre）。这个基金会的一名海运专家认为，当前最大的未知数是中国对俄罗斯原材料的吸收能力。
报道还提到，简称“中远”集团（COSCO）的中国主要海运企业，也是全球第四大航运公司，对其未来的海上业务，目前仍然很含糊。
.（翻译编辑：RFI 法广尼古拉）.
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