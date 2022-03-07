俄罗斯攻乌克兰瘫痪黑海航运

地缘政治 / 乌克兰战事

乌克兰的所有出海港口，都位于可通往地中海的黑海沿岸。俄罗斯围攻乌克兰现已造成黑海航运瘫痪。尽管，从全球集装箱贸易总量而言，黑海区域的航运比重仅为1%。但在区域层次，当前状况对俄罗斯和乌克兰两国的贸易伙伴都造成巨大冲击。目前的局面，似乎连俄罗斯都没有很好准备。而中国远洋船企未来的海上活动引发关注。这是本台RFI法语«原材料»（Chronique des Matières Premières）专栏在本周一节目中的最新话题。

广告 继续浏览后续

本台RFI法文网2022年03月07日星期一在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者马莉-皮艾尔(Marie-Pierre Olphand)的一篇最新报道指，俄罗斯出兵乌克兰瘫痪黑海航运。本台RFI这篇法文专栏报道的原标题为[Ukraine - Russie: la grande panne logistique]。中文可译为[乌克兰 - 俄罗斯：大的后勤的故障]。下面予以介绍，供参考。

RFI Image Archive / Les assureurs ont augmenté le coût de la couverture des navires marchands traversant la mer Noire, ajoutant à la flambée des tarifs de transport de marchandises à travers la région pour les navires prêts à naviguer après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. (Image d'illustration) REUTERS - Amr Abdallah Dalsh / RFI Image Archive

据本台RFI法文«原材料»专栏（Chronique des matières premières）周一刊出的这篇专栏报导，黑海航运被冻结，影响乌克兰生产的多种原材料的出口，对俄罗斯的波及面也越来越广。

黑海海运贸易越来越难 -

对那些与俄罗斯和乌克兰开展海上贸易的人而言，平衡越来越难解决。实际上，很少有船只得以靠近黑海上的交战区。就算船只抵达，强加的保险金就能足以望而卻步，每个集装箱的保险费可提高到数百美元。在海运业知名的马士基经纪（MAERSK BROKER）的一名分析师认为，鉴于去年的利润，大船东冒险租船会一无所获。

RFI Carte Archive / Ukraine-Russie: la grande panne logistique. Ici, carte de l'Ukraine le 6 mars 2022 à 19 heures TU. (illustration) © RFI Carte

乌克兰原材料出口暂停 -

乌克兰的谷物和铁矿出口现已停止。乌克兰港口的出货能力如今已停顿。这迫使企业相继不再停靠俄罗斯控制下的港口。出于政治原因，多家企业还就此把俄罗斯港口也排除在外。比如：马士基经纪（MAERSK BROKER）已不再停靠波罗的海的俄罗斯港口圣彼得堡(Saint-Pétersbourg)和加里宁格勒(Kaliningrad)。

RFI Image Archive / this handout photo released by Russian Defense Ministry Press Service on Thursday, Feb. 10, 2022, The Russian navy's amphibious assault ship Kaliningrad sails into the Sevastopol harbor in Crimea. The Russian navy has sent six amphibious assault ships into the Black Sea as part of a buildup of forces near Ukraine that stoked Western fears of an invasion. （illustration) © AP - Russian Defense Ministry Press Service / RFI Image Archive

黑海的航运量仅占全球集装箱贸易总量的1%，这并不多。但在次区内，对乌克兰与俄罗斯的贸易伙伴冲击巨大。谷物已不再可以通过敖德萨(Odessa)出港。铁矿也不再可以经尤日内（Yuzhne）中转。海运的成本未来还可能会影响到，在土耳其和罗马尼亚的黑海港口的停靠。目前，一些船只已经改道。

俄罗斯以路上运输因应 -

俄罗斯目前似乎仍找到了通过绕道出口煤炭、钢、铝、石油和天然气的途径与方式。一些原材料是通过铁路运往亚洲。但这将持续到何时? 泰国、菲律宾和日本等，亚洲的一些进口商可能会放弃从俄罗斯进货，以避免转账时懊悔。供应链的重组似乎不可避免，对众多国家，尤其是非洲大陆上的农业原材料进口国而言，它们将也是乌克兰与俄罗斯港口被封的附带受害者。

中国远洋船企受到关注 -

从事国际港口和海上后勤应用研究的Sefacil基金会，其总部位于法国北部著名港口城市勒阿弗尔（Le Havre）。这个基金会的一名海运专家认为，当前最大的未知数是中国对俄罗斯原材料的吸收能力。

RFI Image Archive / Pour la Fondation Sefacil, la principale inconnue reste à ce jour, la capacité d’absorption par la Chine des matières premières russes invendues. Ici, le géant du transport maritime chinois COSCO qui possède 7,5% de la flotte mondiale de supertankers. (illustration) REUTERS - Rodrigo Garrido / RFI Image Archive

报道还提到，简称“中远”集团（COSCO）的中国主要海运企业，也是全球第四大航运公司，对其未来的海上业务，目前仍然很含糊。

.（翻译编辑：RFI 法广尼古拉）.