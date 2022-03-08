俄罗斯对乌克兰的战争导致稀有金属价格飞涨国际市场忧心忡忡

国际金属市场

俄罗斯对乌克兰的战争冲击全球商品市场，随着俄乌冲突持续，油价飙升和对供应的担忧扰乱了原材料市场，镍、铜、铝、锌、锡直线跳水，升至历史新高。由于投资者忧心俄罗斯的镍无法出口，国际镍价涨破10万美元，伦敦金属交易所开始暂停镍交易。

广告 继续浏览后续

作为不锈钢及电动车电池原料的镍，具有良好的可塑性、耐腐蚀性、磁性、可焊性，广泛用于不锈钢、镍基合金、电镀和新能源汽车电池等生产领域。俄罗斯是世界第三大镍金属生产国。周二镍的价格每吨一度涨至10万1365美元，涨幅高达111%，后来回落到8万2195美元。

周二镍价创下每吨10万1365美元的历史天价，几乎是2007年高点的两倍。伦敦金属交易所发布的新闻稿表示：“3个月期镍价继续创下空前新高后，伦敦金属交易所决定至少今日暂停镍交易。”

伦敦金属交易所表示，镍品种合约停盘决定，是基于俄罗斯和乌克兰局势变化的影响和今天上午亚洲时段价格走势作出。伦敦金属交易所将考虑采取哪些额外措施，如果有的话，这些措施将基于风险管理的角度。伦敦金属交易所的其他合约将继续正常交易，但将受到密切关注。下一步，伦敦金属交易所将积极规划镍市场的重新开放，并将尽快向市场公布机制。考虑到地缘政治局势，伦敦金属交易所可能会考虑多日停牌。

路透社指出，对俄罗斯的制裁不断加强，且库存不断下降，加剧了对供应中断的担忧。当前，国际镍金属期货价格因受到地缘政治、低库存和金融交易因素影响，大幅、快速上涨已脱离了基本面。