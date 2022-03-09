美商务部长：违背对俄出口管制的中企将面临惩罚

美国/中国/俄罗斯

据《纽约时报》3月8日报导，美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）在受访时，对那些可能违背美国对俄罗斯出口管制措施的中国公司发出严厉警告，称将切断他们制造产品所需的美国设备和软件。

广告 继续浏览后续

雷蒙多周二在接受该报采访时表示，拜登政府可以“基本上关闭”中芯国际或任何藐视美国制裁、继续向俄罗斯供应芯片和其他先进技术的中国公司。自俄罗斯全面入侵乌克兰以来，美国、欧盟和多国政府对俄采取了全面的制裁和出口管制。这些出口管制措施禁止向俄罗斯和白俄罗斯出售一系列的高科技产品，包括先进的半导体产品。报导指出，美国的出口管制法律不仅适用于美国公司，而且适用于世界上任何使用美国软件或技术制造其产品的公司，其中包括许多中国公司。

近年来，中国和俄罗斯加强了贸易关系，尽管发生了入侵事件，北京方面仍未加入谴责莫斯科的国际行列。雷蒙多在采访中指出，中国没有能力制造世界上最先进的半导体，而继续向俄罗斯提供受管制产品的中国公司将面临严厉的惩罚。雷蒙多称，俄罗斯“肯定会追求其他国家，以绕过我们的制裁和出口管制。”她补充说，但如果美国发现像上海的中芯国际这样的公司向俄罗斯出售芯片，“我们基本上可以关闭中芯国际，因为我们（可以）阻止他们使用我们的设备和软件。”

雷蒙多表示：“他们（中国企业）有自己的利益，不向俄罗斯提供这些东西。因此，他们不是出于善意而这样做。这对中国生产这些芯片的能力将是毁灭性的。”报导提及，新的对俄出口管制措施是美国与欧盟、澳大利亚、日本、韩国、新加坡和其他盟国及伙伴协调采取的措施，旨在阻止先进技术流向俄罗斯，以削弱俄罗斯军队和某些战略部门，减弱普京入侵乌克兰及维持其对俄罗斯控制的能力。

报导指，美国曾于2020年因涉伊朗制裁问题对中国电信巨头华为公司采取了类似的行动，切断了它与美国技术制造的芯片和其他电子产品的全球供应。这一措施最终使华为成功的移动和宽带业务陷入瘫痪。