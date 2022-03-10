燃气价格飞涨妨化肥欧洲生产

乌克兰战事 / 粮食安全

全球最大的结晶化肥生产商雅苒国际(Yara)，总部位于挪威首都奥斯陆。受俄罗斯进攻乌克兰导致欧洲天然气价格飙升的影响，雅苒国际(Yara)决定在欧洲减产。与此同时，欧盟化肥的另一重要供应国俄罗斯则有意暂停氮肥出口。

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本台RFI法文网2022年03月10日星期四在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者阿尔亭·拉扎吉（Altin Lazaj）的一篇最新报道指出，全球最大的结晶化肥生产商雅苒国际(Yara)，因天然气价格飞涨的影响，决定在欧洲减产。

RFI Image / Chez Aquaprimeur, ce sont des poissons rouges qui fournissent l'engrais. （illustration) Christophe Carmarans / RFI

本台RFI这篇法文专栏报道的原标题为[L'envolée du prix du gaz compromet la production des engrais en Europe]。换做中文可译作[燃气价格飞涨妨碍在欧洲的化肥生产]。下面予以简介，供参考。

化肥生产成本绝对取决于燃气价格 -

据本台RFI法文«原材料»专栏（Chronique des matières premières）的这篇报导注意到，雅苒国际(Yara)没有提供太多细节，只是宣布将暂时减少在法兰西和意大利两国工厂的产量，原因是天然气价格飙升。然而，生产无机肥料的成本，90%取决于天然气价格。雅苒国际(Yara)在法国的工厂位于北部港城勒阿弗尔（Le Havre），意大利的工厂则是位于费拉拉（Ferrara）。这家全球最大化肥生产企业在去年九月，就曾已经因相同的缘由临时减产。

化肥价格随乌克兰的战火再度飙升 -

雅苒国际(Yara)这个在欧洲两座工厂的减产决定，只能加剧人们对化肥供应匮乏的进一步担忧，其价格已经由于乌克兰境内的战事而飙升。农业界同样担心乌克兰冲突的影响。俄罗斯是欧盟的氮肥重要供应源，占欧盟所需的30%。在此领域，俄罗斯也是一个不可绕越的参与方，其产量占全球贸易的四分之一。俄罗斯减少供应，甚至中断供应的情形，是有可能的。

莫斯科官方已经提议暂停化肥出口 -

俄罗斯工业部在一周前建议其化肥生产企业暂停出口，所提到的理由是，外国企业的“破坏”妨碍其产品的运输。当前情况真让已经遭受生产成本全面上涨的农业界头疼。

化肥价格有可能影响全球粮食安全 -

在法国，2022年的化肥库存已有保证。业界现在担心的是2023年的化肥采购。当前情况可能会刺明年要少用化肥，但风险是，可能会看到农田的产量下跌。数月以来，雅苒国际(Yara)一直在警告说，这种价格飙升的风险，在远期，可能会影响到全球粮食安全。

RFI Image Archive / L'envolée du prix du gaz compromet la production des engrais en Europe. La Russie est un grand fournisseur d’engrais azotés pour l’Union européenne, le pays assure 30% des besoins de l’Union. Par ailleurs, la Russie est un acteur incontournable : sa production représente un quart des échanges mondiaux. (illustration) © CC0 Pixabay - Samuel Faber / RFI Image Archive

.（翻译编辑：RFI 法广尼古拉）.